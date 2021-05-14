Взбешенный Слепаков сорвался на мат после заявления о разводе

Слухи о разводе Семена Слепакова появились еще в 2019 году, однако официального подтверждения пришлось ждать долго.

О расставании юмориста с супругой Кариной случайно проболталась Ксения Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!". Тогда телеведущая заявила, что журналисту пора позвать резидента Comedy Club на программу, так как он теперь снова завидный жених.

Семен Слепаков не стал комментировать эти слова и после этого даже вышел в свет с супругой. Страсти вокруг личной жизни подутихли, и вот теперь юморист наконец рассказал правду.

В личном блоге артист опубликовал пост, в котором в стихотворной форме ответил на все слухи и сплетни вокруг его персоны. Судя по всему, артиста хорошенько взбесили хейтеры. Среди прочего в произведении были и строчки про расставание с женой. "Я в браке давно уж не состою, Не буду вас утомлять Деталями. Грустно, но се ля ви Нас прошлой осенью развели (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила Семен Слепаков. Свое стихотворение юморист сдобрил отборным матом.

Впрочем, пользователи Сети спокойно отнеслись к нецензурной брани на странице артиста. Поклонники поддержали звезду, пожелав мудрости и сил. "Долго же ты собирался с мыслями", "Не оправдывайся Семен, не надо.. Все равно не поверят.. Гни свою линию", "Браво за стих, и отдельно за внятную личную позицию! Мало стало адекватных людей, увы", "Как всегда, гениально", – написали в комментариях.