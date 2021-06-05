Умерла звезда сериала "Доктор Кто"

Мировая киноиндустрия потрясена трагическим известием. Сообщается, что ушла из жизни английская актриса Демарис Хейман.
Уточняется, что артистка не дожила до своего 92-летия всего несколько недель. Стоит отметить, что наиболее ярким хайлайтом в карьере Хейман является роль в телесериале "Доктор Кто", который транслировался с 1963-го по 1989-й год.
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