Ходченкова об отношениях с Говорухиным: Меня любили, берегли, обожали

Светлана Ходченкова рассказала об отношении к ней именитого режиссера.

Дебют Светланы Ходченковой в кино состоялся в фильме "Благословите женщину". Режиссер Станислав Говорухин доверил молодой артистке главную роль. Светлана сыграла героиню, которая ради любви к мужчине жертвует возможностью создать семью и стать мамой.

Позднее в прессе ходили слухи, что между Ходченковой и Говорухиным пробежала черная кошка. Сообщалось, что режиссер поменял свое мнение об артистке. Дескать, мэтру не понравилось, что Светлана сильно похудела и сменила сценический имидж. Впрочем, информации об открытом конфликте звезд в СМИ никогда не было.

В свежем интервью Светлана Ходченкова развеяла слухи о ссоре со Станиславом Говорухиным. Артистка отметила, что благодарна режиссеру за проявленное доверие.

Знаменитость отметила, что кинодеятель всегда оберегал ее. На площадке режиссер создал Светлане "тепличные условия". Ходченкова с радостью вспоминает свои первые съемки в кино.

"Меня любили, берегли, обожали", – рассказала об отношении кинематографиста звезда.

К слову, Светлане Ходченковой часто удается найти общий язык с режиссерами проектов, в которых она работает. Например, знаменитость хорошо отзывается о Ренате Литвиновой. Не так давно Светлана снималась в фильме Ренаты "Северный ветер".

Литвинова, как заметила Ходченкова, очень любит актеров, которых берет на роли, и всячески показывает им это. Правда, актриса не всегда понимала, когда Рената говорит репликами своей героини, а когда обращается к ней как режиссер.