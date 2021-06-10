Избегающая людей Ходченкова взорвалась из-за обвинений в надменности: Почему это должно быть моей проблемой?

Звезда фильма "Скажи ей", сериалов "Домашний арест" и "Краткий курс счастливой жизни" Светлана Ходченкова призналась, что быстро устает в больших компаниях. Артистке некомфортно на шумных вечеринках.
По словам знаменитости, ранее она буквально вынуждала себя быть в социуме. Артистка считала, что ее нелюбовь к тусовкам – это плохо. В какой-то момент Светлана пришла к выводу, что замкнутость не является проблемой, если ей хорошо и спокойно при этом. Ходченкова отметила, что ее отстраненность многие принимают за высокомерие и спесь.
"Если кому-то только кажется, что я такая надменная, то почему это должно быть моей проблемой?" – взорвалась из-за обвинений звезда "Домашнего ареста".
Светлана Ходченкова добавила, что внимание большого количества людей ее смущает. На сцене артистка выстраивает своеобразный психологический барьер между собой и зрителями. Знаменитость отгораживается от публики "четвертой стеной".
Особенности характера Светланы заметны и на съемочной площадке. В перерывах между дублями она не идет общаться с коллегами, а стремится остаться наедине, уйти в себя. Как поведала Ходченкова, ей необходимо отключиться от процесса, выйти из роли ненадолго. Знаменитость не может долго держать внимание и концентрацию.
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