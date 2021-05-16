Тощая Боярская всполошила народ своим видом

Российская актриса Елизавета Боярская впервые за полтора года вышла на сцену МТЮЗ и поразила поклонников своей худобой.



Боярская трудится сразу в нескольких театрах. В основном это петербургский МДТ. Но на этот раз она впервые за долгое время сыграла роль в спектакле "Леди Макбет нашего уезда" в Москве. На сцене Елизавета Боярская предстала в роли Катерины Львовны.

Фото из гримерки актриса выложила в своем "Инстаграм". На снимке она выставила ногу в сапоге вперед так, что казалась вдвойне стройнее. Многие подписчики отметили, что Боярская сильно похудела, и ее ноги стали похожи на спички.

Действительно, мать двоих детей Елизавета Боярская выглядит стройной и грациозной. Впрочем, она никогда не страдала от лишнего веса.

Сама Боярская признается, что для поддержания формы просто старается выдерживать режим питания и распорядок дня и делать по утрам зарядку, а также не злоупотреблять фастфудом.

Муж актрисы Максим Матвеев несколько лет назад пересмотрел свое питание и начал уделять больше внимания здоровью, заниматься спортом. Особенно видна прекрасная форма актера в сериале "Триггер". Так что теперь вся звездная семья придерживается элементарных правил для здоровья и внешнего вида и не изнуряет при этом себя тренировками и строгими диетами.