Умерла звезда сериала "Твин Пикс"

Западное киносообщество потрясено трагическим известием. Таблоиды распространяют информацию о том, что умер артист Уолтер Олкевич.
По данным издания Москва 24, звезда скончалась в своем доме в Калифорнии. Известно, что на протяжении нескольких десятилетий Олкевич страдал из-за серьезных проблем со здоровьем. Артист обрел наибольшую популярность благодаря роли в сериале "Твин Пикс".
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Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
Постоянно ем