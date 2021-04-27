Звезда "Зачарованных" изумила снимками взрослого сына

Холли Мари Комбс – многодетная мама. Старшему ребенку звезды сериала "Зачарованные" уже 17 лет.

Холли Мари Комбс знают по роли Пайпер Холливелл в теленовелле о жизни трех сестер-ведьм. Работа в "Зачарованных" прославила актрису и оказала значительное влияние на ее личную жизнь. На съемках ленты у знаменитости случился роман с рабочим площадки Дэвидом Донохо.

Дэвид и Холли поженились в 2004-м. В том же году у пары родился первенец Финли Артур. В 2006-м артистка подарила избраннику сына Райли Эдварда. Через три года супруги вновь стали родителями – на свет появился Келли Джеймс.

Комбс узнала, что носит под сердцем первого сына во время съемок шестого сезона сериала "Зачарованные". Актриса долго скрывала интересное положение от съемочной группы. В какой-то момент Холли пришлось признаться режиссеру в беременности. Знаменитость полагала, что ее героиню на время выведут из сюжета, однако этого не случилось. Оказалось, что по сценарию Пайпер Холливелл в шестой части тоже ждет малыша.

26 апреля старший ребенок Холли, Финли Артур, отметил 17-летие. В личном микроблоге звезда сериала "Зачарованные" опубликовала коллажи, собранные из семейных снимков. Актриса редко появляется в соцсетях, поэтому эти публикации вызвали у поклонников теленовеллы особый восторг. Жест знаменитости изумил пользователей Сети, которые удивились тому, как быстро вырос Финли Артур.

Напомним, в 2011 году Холли Мари Комбс и Дэвид Донохо развелись. В 2019-м Пайпер из сериала "Зачарованные" вновь вышла замуж. Артистка пошла под венец с ресторатором Майком Райаном после трех лет романа.