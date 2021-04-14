Онкобольная звезда "Зачарованных" показала честное фото после рецидива

Больная раком Шеннен Доэрти из сериала "Зачарованные" поделилась с поклонниками нехарактерным снимком.

Совсем недавно американская актриса, знакомая зрителям по роли Пруденс Холливелл, отметила свой 50-летний юбилей. По этому случаю женщина, много лет сражающаяся с онкологией, продемонстрировала публике свое фото в естественном виде. В день своего рождения Шеннен Доэрти опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором она запечатлена без укладки и макияжа.

На снимке женщина, сидящая на кухне в простой черной футболке, выглядит задумчивой, уставшей и немного грустной. Преданные фанаты звезды поспешили порадовать ее своими поздравлениями. Поклонники и коллеги со всего мира пожелали "прекрасной Шеннен" здоровья и хорошего настроения в ее юбилей, а также отметили, что актриса в 50 лет может гордиться своей естественной красотой.

Еще шесть лет назад у звезды нашли злокачественную опухоль молочной железы. Актриса два года изо всех сил боролась со страшным недугом, после чего с ликованием сообщила поклонникам о ремиссии. Но, к сожалению, коварная болезнь не отступила совсем: в прошлом году рак вернулся к Доэрти и стал прогрессировать с еще большей скоростью. При этом звезда не теряет надежды на выздоровление и продолжает борьбу с недугом.

Напомним, что всемирную славу актрисе принесла роль Бренды Уолш в молодежном сериале "Беверли-Хиллз 90210", а участие в "Зачарованных" еще больше увеличило ее популярность. Однако в последние годы Шеннен Доэрти по понятным причинам редко снимается в кино.