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"Смерть отца не вызвала эмоций": как сложилась непростая судьба украденной звезды "Кухни"

"Смерть отца не вызвала эмоций": как сложилась непростая судьба украденной звезды "Кухни"

Недавно артист отметил свой 51-ый день рождения. Своим обаянием он запомнился каждому поклоннику киноленты.
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Григорий Сиятвинда их тех людей, о судьбе которых можно писать бестселлеры. Недавно артисту исполнился 51 год. Сериалы "Кухня" и "Отель "Элеон"" в очередной раз доказали поклонникам, на что способен талантливый актер. Находчивый управляющий остался в сердце каждого зрителя.

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Однако поздравить звезду лично практически невозможно. От всех социальных сетей Григорий отказался. Его супруга Татьяна ведет микроблог, в котором подписчики выискивают любую информацию об актере. Практически всю свою жизнь Григорий прожил в России, а потому всегда шутит, что он – просто загорелый русский мужчина.

Его отец родился в Замбии, ему Григорий Сиятвинда и обязан своей яркой внешностью. С матерью артиста он познакомился в Харькове. Через какое-то время семья переехала в Замбию, но вскоре родители развелись. По всем законам мальчик должен был остаться с папой, но мать, в буквальном смысле, выкрала его и смогла увезти с собой. Они вернулись в Тюмень.

У актера был хороший отчим, они ладили. Однако своим настоящим папой он считал деда, который активно занимался его воспитанием. Своего родного отца он больше никогда не видел. В какой-то момент пришла новость о его смерти. "Не вызвала во мне ярких эмоций", – признавался ранее Григорий. Артист успешно окончил театральное училище имени Щукина, а позднее поступил на службу в "Сатирикон". Он сам считает себя театральным актером, а в родном "Сатириконе" его высоко ценят.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 апреля 2021, 10:18 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
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