Первая и единственная любовь звезды "Кухни" и "Даешь молодежь!" Михаила Башкатова

Звезда сериала "Кухня" и скетч-шоу "Даешь молодежь!" – счастливый отец семейства. Супругу Михаил Башкатов называет первой и единственной любовью.

Михаил Башкатов и Екатерина Багель познакомились еще в годы студенчества. Артист и его зазноба учились на одном факультете, на разных курсах, между тем первое знакомство пары состоялась не в стенах альма-матер, а в ночном клубе.

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В конце нулевых у Башкатова появилась возможность переехать из Томска в Москву. В столице Михаила ждали съемки в шоу "Даешь молодежь!". Багель отказалась покидать родной город. Разлука стала серьезной проверкой отношений на прочность, влюбленные чуть не разошлись.

В интервью Екатерина признавалась, что не хотела переезжать и рисковать попусту. Она очень любила Башкатова, но во взаимности своих чувств не была уверена.

Первое время в столице участнику команды КВН "Максимум" Михаилу Башкатову приходилось делить съемную комнату с пятью парнями из Осетии. Спустя время Михаил стал неплохо зарабатывать, продавая сценарии к юмористическим проектам. Актера начали приглашать в кино.

Освоившись в столице, Башкатов решил забрать к себе избранницу. Знаменитость поехала в Томск и в новогоднюю ночь сделала предложение любимой. Свадьба Екатерины и Михаила гремела на весь город. Оформив отношения официально, влюбленные уехали в Москву. Багель стала домохозяйкой. Супруга создавала Михаилу комфортную атмосферу, в которой он мог бы всего себя посвятить творчеству.

У пары трое детей. Первенцу Башкатова, Тимофею, уже десять лет, среднему чаду знаменитости, Федору, – восемь, а младшему, Степану, пока только четыре года. Два года назад жена звезды сериала "Кухня" начала работать стилистом. Скоро Михаил Башкатов и его избранница отметят 12-летие совместной жизни.