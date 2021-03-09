"Опоздания, халтура, пьянство": выпивающая перед выступлением Ардова разнесла коллег

Актриса считает себя трудоголиком. По словам Анны Ардовой, люди творческих профессий не могут сидеть без дела. Многие артисты испытывают физический дискомфорт, оказавшись не у дел.
Звезда сериала "Одна за всех" призналась, что очень требовательна к людям, с которыми работает. Знаменитость терпеть не может, когда ее коллеги ведут себя непрофессионально.
"Опоздания, халтура, пьянство раздражают", – разнесла артистка сослуживцев. Ардова подчеркнула, что сама не прочь провести время в хорошей компании с алкоголем и накрытым столом, но только не на работе. Впрочем, иногда Анна разрешает себе бокал вина перед выступлением, либо 30 граммов коньяка в антракте. Спиртное помогает знаменитости разогреть связки.
Анна Ардова терпеть не может, когда ее коллеги начинают капризничать. Звезда ситкома "Одна за всех" не позволяет себе подобного. "Капризничать – это маразм", – рассудила артистка. По словам Ардовой, необоснованные требования отнимают слишком много времени и сил.
Знаменитость рассказала также, что успокоить нервы после тяжелого рабочего дня ей помогает йога. Знаменитость делает упражнения даже на гастролях. Каждый день Анна Ардова уделяет 25 минут асанам и 20 минут медитации.
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