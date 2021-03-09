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"Опоздания, халтура, пьянство": выпивающая перед выступлением Ардова разнесла коллег

"Опоздания, халтура, пьянство": выпивающая перед выступлением Ардова разнесла коллег

Анна Ардова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда ситкома "Одна за всех" ненавидит, когда коллеги ведут себя непрофессионально. Анна Ардова считает, что на сцене и в кадре все должны быть сконцентрированы только на работе.
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Актриса считает себя трудоголиком. По словам Анны Ардовой, люди творческих профессий не могут сидеть без дела. Многие артисты испытывают физический дискомфорт, оказавшись не у дел.

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Звезда сериала "Одна за всех" призналась, что очень требовательна к людям, с которыми работает. Знаменитость терпеть не может, когда ее коллеги ведут себя непрофессионально.

"Опоздания, халтура, пьянство раздражают", – разнесла артистка сослуживцев. Ардова подчеркнула, что сама не прочь провести время в хорошей компании с алкоголем и накрытым столом, но только не на работе. Впрочем, иногда Анна разрешает себе бокал вина перед выступлением, либо 30 граммов коньяка в антракте. Спиртное помогает знаменитости разогреть связки.

Анна Ардова терпеть не может, когда ее коллеги начинают капризничать. Звезда ситкома "Одна за всех" не позволяет себе подобного. "Капризничать – это маразм", – рассудила артистка. По словам Ардовой, необоснованные требования отнимают слишком много времени и сил.

Знаменитость рассказала также, что успокоить нервы после тяжелого рабочего дня ей помогает йога. Знаменитость делает упражнения даже на гастролях. Каждый день Анна Ардова уделяет 25 минут асанам и 20 минут медитации.

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Автор: 9 марта 2021, 17:37 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ошарашенную Ардову окружила беснующаяся толпа

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