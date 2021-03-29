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Сериалы
Незапланированная беременность перевернула жизнь актрисы Кузнецовой с ног на голову

Незапланированная беременность перевернула жизнь актрисы Кузнецовой с ног на голову

Звезда сериалов "Желтый глаз тигра", "Мосгаз" Агния Кузнецова и ее супруг Максим Петров не представляют своей жизни без годовалого сына. Между тем артистка не скрывает, что малыш не был запланирован.
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Агния Кузнецова четыре года разрывалась между двумя странами – в России у актрисы была работа, в Исландии трудился ее любимый мужчина Максим Петров. Наверное, влюбленные до сих пор продолжали бы видеться лишь урывками, если бы не беременность актрисы. По словам звезды кино и сериалов, весть об интересном положении стала для нее полной неожиданностью.

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"Я все не могла сбросить один килограмм и живот тянуло постоянно", – вспомнила в свежем интервью Кузнецова. Артистка рассказала о странностях подруге и коллеге по цеху Виктории Исаковой, которая тут же заподозрила интересное положение. Увидев положительный результат теста на беременность, Агния впала в шок. Артистка решила, что должна до рождения малыша где-то подзаработать. Кузнецова, которая хотела поставить карьеру на паузу, вновь активно начала ходить на пробы.

Отметим, что Максим Петров узнав о том, что скоро станет папой, тоже был ошарашен. Танцор понял, что совсем скоро в его жизни произойдут большие перемены. Супруг артистки отметил, что отцовство его изменило – желание кому-то что-то доказывать исчезло навсегда.

Сын пары – Андрон появился на свет в 2019 году. Максим и Агния поровну делят все заботы о наследнике. Кузнецова отметила, что дети – это ограничители "раздолбайства". Ребенок повлиял на ритм и качество жизни пары, перевернул все с ног на голову. Ранее артистка и танцор гуляли и путешествовали в свое удовольствие, теперь единственное, о чем они мечтают, – хороший сон. Кузнецова и Петров стараются давать друг другу время для полноценного отдыха.

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Агния Кузнецова. Фото:Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2021, 04:43 Источник: "Однажды" на НТВ ✓ Надежный источник
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