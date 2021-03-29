Незапланированная беременность перевернула жизнь актрисы Кузнецовой с ног на голову

Звезда сериалов "Желтый глаз тигра", "Мосгаз" Агния Кузнецова и ее супруг Максим Петров не представляют своей жизни без годовалого сына. Между тем артистка не скрывает, что малыш не был запланирован.

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