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Сериалы

"Своей любовью она убивает": Хабенский про действия Андреевой на съемках сериала "Метод-2"

Константин Хабенский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер Константин Хабенский детально разобрал смыслы поведения Паулины Андреевой в образе Есени. По мнению режиссера, второй сезон сериала "Метод" охвачен мощной любовной траекторией.
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Константин Хабенский считает, что источником любви в сериале "Метод" должна быть Есеня – героиня Паулины Андреевой. По словам артиста, актерская игра его партнерши должна быть показана таким образом, чтобы чувства между главными персонажами раскрывались через женские переживания. Константин Хабенский полагает, что отношение Есени к Меглину, центральному персонажу картины, идейно пропитано химией. "Но также своей любовью она убивает Меглина, губит его", – выразился Константин Хабенский о героине Паулины Андреевой.

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Паулина Олеговна Андреева актриса

Мужчина уверен – второй сезон сериала "Метод" показывает зрителю то, как между Есеней и Меглином зарождается большая любовь, которая может захлестнуть персонажей с головой. Романтическая связь главных героев разрушительна для них обоих. По задумке "Метод-2" снимался для раскрытия образов Есени и Меглина, который становится беспомощнее от нахлынувших чувств.

В настоящее время сериал транслирует "Первый канал". Детективно-психологический триллер с участием Константина Хабенского и Паулины Андреевой выходит в эфир по воскресеньям после 23:00 по московскому времени. Наслаждаясь просмотром картины "Метод-2", зрители следят за тем, как развиваются события через год после смерти главного героя.

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Автор: 8 февраля 2021, 02:03 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие фильмы с Константином Хабенским

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Как можно вообще разрешить к показу такой маразм В мире столько ужасов.так тебе еще предлагают этот маразм думаю,что у Паулины не все в порядке с психикой Садизм.постоянно кровавые сцены--никогда не буду смотреть этот идиотизм А какой рейтинг Думаю,что после просмотра,число душевных отклонений,увеличивается в разыЭто же надо.такое придумать и игратьОба больные на голову.
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