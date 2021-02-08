"Своей любовью она убивает": Хабенский про действия Андреевой на съемках сериала "Метод-2"

Константин Хабенский считает, что источником любви в сериале "Метод" должна быть Есеня – героиня Паулины Андреевой. По словам артиста, актерская игра его партнерши должна быть показана таким образом, чтобы чувства между главными персонажами раскрывались через женские переживания. Константин Хабенский полагает, что отношение Есени к Меглину, центральному персонажу картины, идейно пропитано химией. "Но также своей любовью она убивает Меглина, губит его", – выразился Константин Хабенский о героине Паулины Андреевой.
Мужчина уверен – второй сезон сериала "Метод" показывает зрителю то, как между Есеней и Меглином зарождается большая любовь, которая может захлестнуть персонажей с головой. Романтическая связь главных героев разрушительна для них обоих. По задумке "Метод-2" снимался для раскрытия образов Есени и Меглина, который становится беспомощнее от нахлынувших чувств.
В настоящее время сериал транслирует "Первый канал". Детективно-психологический триллер с участием Константина Хабенского и Паулины Андреевой выходит в эфир по воскресеньям после 23:00 по московскому времени. Наслаждаясь просмотром картины "Метод-2", зрители следят за тем, как развиваются события через год после смерти главного героя.
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