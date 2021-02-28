Бочкарева готовится к рождению ребенка после скандала с наркотиками

40-летняя актриса сделала лишь подтяжку груди, заявив, что отказалась от имплантов, так как планирует вновь стать матерью. По мнению звезды, каждая женщина сталкивается с изменение формы груди после родов.
Наталья Бочкарева воспитывала детей погодок. Любящая мама кормила наследников грудным молоком, именно поэтому коррекция помогла ей сохранить шикарные параметры. Теперь артистка размышляет на тему пластической хирургии и ждет появления еще одного ребенка.
"Я хочу родить детей, но странно кормить ребенка, если будет что-то инородное. Я не против пластики. Если хочешь привести свое тело в порядок — прекрасно", – подметила Наталья.
Актриса добавила, что не видит смысла в чрезмерной пластике. Дело в том, что некоторые профессионалы своего дела не контролируют запросы клиентов. Из-за этого представительницы прекрасного пола лишаются истинной красоты, вставляя увеличенные импланты.
К слову, несколько лет назад Бочкарева хотела переделать нос, но в последний момент передумала. Звезду напугала сама операция. Ей показалось, что подобное вмешательство опасно для жизни. Наталья открыла для себя массаж лица и отказалась от различных подтяжек.
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