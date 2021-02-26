"Он просто несчастный": Финалистка "Голоса" раскрыла правду о романе со звездой "Папиных дочек"

В свежем интервью Ян Гэ рассказала, что расстаться со звездой сериала «Папины дочки» Александром Горчилиным на дружеской ноте ей не удалось. С момента разрыва прошло пять лет, однако экс-влюбленные все еще обижены друг на друга.
Ян подчеркнула, что все эти годы продолжает работать с Александром в одном спектакле. На сцене «Гоголь-центра» бывший избранник падает перед ней на колени и просит стать его женой, между тем за кулисами они даже не здороваются.
Свою любовь к Горчилину актриса назвала несчастной. Гэ отметила, что испытывала сильные чувства к звезде «Папиных дочек». Актриса даже посвятила Александру собственный фильм «Ню».
Ян Гэ считает, что ее роман с Александром Горчилиным был обречен на провал. Даже сильные чувства не смогли спасти отношения от краха. Главная проблема, по словам артистки, отсутствие баланса и сильная схожесть характеров. «Мы оба сумасшедшие и это невозможно», – рассудила девушка. Звезда «Голоса» считает, что Горчилину нужна няня, а ей спокойствие. Бывшего Гэ считает очень одиноким человеком. «Он просто несчастный», – сказала она.
На днях Александр Горчилин появился в шоу «Вечерний Ургант» Первого канала. Артист угостил ведущего программы куриными крыльями в кока-коле. Актер отметил, что готовить это блюдо его научила «одна из» экс-избранниц, имея в виду Ян Гэ. Звезду «Голоса» такая холодность обидела. «Как будто у него было много девушек в жизни», – отметила она.
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