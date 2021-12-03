Попали на видео: избитого курьером актера "Склифосовского" обвинили в прелюбодеянии

Минувшим летом актер сериала "Склифосовский" Иван Рыжиков был избит доставщиком пиццы. Артист и курьер не смогли разъехаться в узком дворе и устроили драку. Потасовку зафиксировали камеры видеонаблюдения. В кадр попали не только участники драки. Оказалось, что за пару минут до инцидента из машины Рыжикова вышла некая женщина.
По словам жены актера сериала "Склифосовский" Ольги Блиновой, в тот злополучный день Иван Рыжиков встречался с ее подругой, Дианой Гаврилиной. Блинова подозревает мужа в прелюбодеянии, а приятельницу в предательстве.
Об изменах артиста говорит и соседка Дианы Гаврилиной, Ольга Верниковская. По словам женщины, Иван приезжает к Диане раз в два дня. Артист привозит подруге жены и ее сыну продукты. Гаврилина одна воспитывает ребенка.
Диана любовную связь с актером "Склифосовского" отрицает. Дескать, Рыжиков довез ее до дома лишь однажды, когда они случайно встретились у театра.
"Хочется сказать, Оль, успокойся, пожалуйста. У тебя начинается паранойя", – сказала Гаврилина Блиновой в студии проекта "На самом деле" Первого канала".
В рамках программы Диана прошла проверку на детекторе лжи. Оказалось, что между Гаврилиной и Рыжиковым действительно не было романтических отношений, однако их связывает другая тайна. Прояснить ситуацию Иван и Диана не смогли.