"Я очень по тебе скучаю": Аверин из "Склифосовского" в особый день сделал признание

26 ноября звезда сериала "Склифосовский" Максим Аверин празднует 46-летие. В день рождения актер показал семейную реликвию.
В личном микроблоге Аверин опубликовал фото поздравительной открытки. Карточку, по словам Максима, 46 лет назад вручили его родительнице, Галине Викторовне.
Аверин отметил также, что родился довольно крупным – весом 3900 граммов и ростом 54 сантиметра. Максим благодарен матери за жизнь, которую она ему подарила. Открытку знаменитость нашла случайно, спустя 46 лет.
"Я очень по тебе скучаю", – трогательно обратился к маме Аверин.
Напомним, родительница звезды отечественного экрана умерла в 2017 году. Смерть матери стала большим ударом для Максима Аверина. Знаменитость до конца не смирилась с потерей. "Все, что я делал в жизни, я делал для нее", – говорил артист. Аверин всегда жил с оглядкой на родительницу и считал ее главной женщиной в своей судьбе. Актер хотел, чтобы мать им гордилась.
Напомним, Галина Аверина работала на киностудии "Мосфильм" художником по костюмам. Папа звезды сериалов, Виктор Аверин, трудился на студии декоратором. Именно благодаря родителям Максим увлекся актерством.