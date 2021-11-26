Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Пятница
26 ноября
Лента новостей
16:55
"Врачи виноваты": Актриса Семина проговорилась о причине смерти Руслановой
16:52
Названа самая сексуальная россиянка 2021 года
16:49
В Подмосковье бывший уголовник в пьяном угаре изнасиловал экс-возлюбленную
16:43
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина
16:21
"Это уже болезнь": Изуродованная пластикой Борисова взмолилась о поддержке
16:13
Алтайского депутата подозревают в растлении несовершеннолетней
16:10
Срочно: Градского госпитализировали с признаками инсульта
16:04
Прильнувшую задом к деду мать Королевой огорчили плотские утехи
15:55
Известный певец разнес "голубков" Киркорова и Баскова в пух и прах: До нафталина противно
15:54
"Я очень по тебе скучаю": Аверин из "Склифосовского" в особый день сделал признание
15:32
Травма серьезная: врачи отказались от Бузовой после известий о возможных осложнениях
15:24
Раскрыто последнее желание Руслановой перед смертью
15:14
Зеленскому сообщили о готовящемся на Украине госперевороте
15:13
Появившаяся на публике Миддлтон произвела фурор: Показала подлинную страсть
15:02
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт “Майкл Джексон и Уитни Хьюстон шоу”
14:56
"Одновременно с 20-ю встречается": Новая любовница Тимати раскрыла правду
14:50
"Ты проститутка!": беременная жена Солнцева стала жертвой нападения
14:34
Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
14:32
Помощник нелепо оправдался за бегство поджавшего хвост Моргенштерна
14:27
Опешивший Галкин заявил о запое Баскова: Оказался в чужой стране
14:24
Обтянутую 70-летнюю вдову Кобзона приняли за школьницу
14:17
Бросила кино и ударилась в религию: Иден из сериала "Санта-Барбара" празднует 60-летие
14:15
Женушка довела? Петросян сорвался во время концерта
14:11
В Москве освободившийся из тюрьмы извращенец напал на школьницу в лифте
14:07
Барановская ответила на вопрос об увольнении Гордона после скандала с женщиной в эфире
13:58
Опять? Собравшийся в шоу "Холостяк" Тимати разозлил людей
13:48
"Так можно ходить?": Оголившая роскошный бюст Водонаева произвела фурор
13:41
С кем Елизавета II чаще всего говорит по телефону
13:33
На борту летевшего из Петербурга самолета родила пассажирка
13:32
Вложится в нее и сделает суперзвездой: Кравец о богатом покровителе дочери покойной Началовой
13:31
"Будем делать все, как пожелаете": мигранты встретили Лукашенко на границе с Польшей аплодисментами
13:30
Бледанс откровенно о причинах развода: Убил няню своего сына!
13:16
"Другая семья": Экс-супруг выставил Дайнеко с маленькой дочкой
13:11
Как живет потерпевшая грандиозное фиаско звезда бразильского сериала "Во имя любви" Режина Дуарте
12:49
Почему дочь Началовой не пускают на сцену: Раскрыта тайна
12:47
Поступила в престижный ВУЗ и увидела маму после двух лет разлуки: как живет 23-летняя дочь Лолиты
12:46
Политолог Болкунец: Лукашенко пытается шантажировать Евросоюз
12:18
"Помолодел на 20 лет": Киркоров впервые рассекретил связь с Бузовой
12:15
Опозоренную Дакоту довели до депрессии: Что за проклятье?
12:11
В Ленобласти мужчина с ножом ограбил аптеку
12:08
"Урод и лжец": Бывший муж вмазал рыдающей Бородиной
11:58
Оставшаяся в одиночестве Бузова взвыла в больнице: Схожу с ума
11:58
Вырядившаяся жена Петросяна попала впросак
11:37
Показавший малыша Билан всполошил россиян: Раньше недолюбливал
11:17
Сыгравшая свадьбу с молодым итальянцем Азиза оказалась по уши в долгах
11:14
Любимый человек внезапно подставил Пугачеву: Использовал имя ради денег
11:12
Садальский обнародовал неожиданные данные о Кравченко из "Сватов": Очень запутанно
11:01
"Странное решение": изрисованная Долина с цепями оконфузилась
10:53
Пригожин о мафии в шоу-бизнесе, стрессах звезд и деньгах на телевидении
10:47
Угодившая в больницу Бузова рассказала о любимом мужчине
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Антипрививочницу Шукшину жестко наказали за вранье: Нарушала нормы сообщества
Стало известно о закрытии МХАТа после скандала с Бузовой
Сияющая от счастья с новым избранником Долина сказала "Да!"
"Брошенная содержанка": отец Макеевой втоптал в грязь экс-жену строителя Малькова
Известный певец сделал заявление о разводе Галкина и Пугачевой
"Милая, светлая девочка": россияне пришли в восторг от вида разинувшей рот Цымбалюк-Романовской
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
"Я очень по тебе скучаю": Аверин из "Склифосовского" в особый день сделал признание

"Я очень по тебе скучаю": Аверин из "Склифосовского" в особый день сделал признание

Знаменитость показала семейную реликвию.
прочитано 167 раз

26 ноября звезда сериала "Склифосовский" Максим Аверин празднует 46-летие. В день рождения актер показал семейную реликвию.

ПО ТЕМЕ

"Родила двоих": Аверин сделал неожиданное признание после слухов о романе с Якуниной

"Посмотрел и понял, что люблю": Аверин раскрыл чувства к известной актрисе

В личном микроблоге Аверин опубликовал фото поздравительной открытки. Карточку, по словам Максима, 46 лет назад вручили его родительнице, Галине Викторовне.

Аверин отметил также, что родился довольно крупным – весом 3900 граммов и ростом 54 сантиметра. Максим благодарен матери за жизнь, которую она ему подарила. Открытку знаменитость нашла случайно, спустя 46 лет.

"Я очень по тебе скучаю", – трогательно обратился к маме Аверин.

Напомним, родительница звезды отечественного экрана умерла в 2017 году. Смерть матери стала большим ударом для Максима Аверина. Знаменитость до конца не смирилась с потерей. "Все, что я делал в жизни, я делал для нее", – говорил артист. Аверин всегда жил с оглядкой на родительницу и считал ее главной женщиной в своей судьбе. Актер хотел, чтобы мать им гордилась.

Напомним, Галина Аверина работала на киностудии "Мосфильм" художником по костюмам. Папа звезды сериалов, Виктор Аверин, трудился на студии декоратором. Именно благодаря родителям Максим увлекся актерством.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2021, 15:54 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как изменились юные звезды "Ворониных", "Папиных дочек" и других российских сериалов

комментарии

Ответить:

Гость902170
Пожаловаться Ответить
С днём рождения, Максим!
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Неудачный брак, пластика носа, анорексия и абьюз: через что прошла дочь Владимира Винокура

Жизнь наследницы известного артиста
Шоу-бизнес

"Аттракцион какой-то": Солнцев обсмеял приглашение в "красную зону"

Комментарий Рустама Солнцева
Шоу-бизнес

Известный певец разнес "голубков" Киркорова и Баскова в пух и прах: До нафталина противно

Певцов потребовали изгнать со сцены
Шоу-бизнес

Прильнувшую задом к деду мать Королевой огорчили плотские утехи

Мама Люда жжет

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

Страны ЕС откроют границы для вакцинированных препаратами из других государств
Обнаружен самый опасный штамм коронавируса
В России выявили 33 796 новых случаев ковида за сутки
Голикова: Россию ждет новый подъем заболеваемости COVID-19

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
На борту летевшего из Петербурга самолета родила пассажирка
В Ленобласти мужчина с ножом ограбил аптеку
Ковид-диссиденты попытались штурмом взять заксобрание Челябинска
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+