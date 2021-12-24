Сочетание двух тяжелых болезней убило звезду "Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

Актриса Елена Драпенко сообщила печальную весть – скончался народный артист России Владимир Татосов. Актер умер на 96-м году жизни.
Татосов сражался с онкологией. За пару дней до смерти Владимир Михайлович был госпитализирован. Из больницы артист позвонил Елене Драпенко. Актриса, которая сейчас занимает пост первого зампреда комитета Госдумы по культуре, помогла Татосову перевестись в профильное медицинское учреждение.
В онкоцентре выяснилось, что Татосова заразили ковидом. Как отметила Елена Григорьевна, сочетание рака и коронавирусной инфекции убило звезду советского кино. Опухоль прогрессировала на фоне коварной заразы.
Уход Владимира Татосова – большой удар для актрисы. Елена Григорьевна много лет дружила со знаменитостью. Драпенко охарактеризовала Татосова как человека веселого, жизнерадостного, красноречивого и талантливого.
Елена Драпенко отметила также, что Владимир Татосов работал у Георгия Товстоногова в Большом драматическом театре, трудился на "Ленфильме". Напомним, в творческой копилке Татосова 114 кино– и телепроектов. Самые известные работы: "Воспоминания о Шерлоке Холмсе", "Убойная сила", "Шестое июля", "Большая семья", "Поздняя встреча" и другие.