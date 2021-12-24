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Сериалы
Неподдельное отчаяние Семиной и эмоции битой Драпенко: как снимали сериал "Вечный зов"

Неподдельное отчаяние Семиной и эмоции битой Драпенко: как снимали сериал "Вечный зов"

"Вечный зов" – самый долгий советский сериал.
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Телесериал "Вечный зов" вышел на экраны в 1976 году и моментально завоевал всенародную любовь. Создатели фильма и артисты получали тонны писем от зрителей, в которых содержались благодарности, личные истории и размышления о судьбе героев. Правда, показали тогда урезанный вариант картины – только шесть из 12 снятых серий.

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К слову, цензоры вообще не хотели давать разрешение на трансляцию "Вечного зова". Писателю Анатолию Иванову, одноименный роман которого лег в основу сценария, пришлось обивать пороги Политбюро, чтобы добиться показа. Полную версию киноэпопеи зрители увидели гораздо позже и в подкорректированном варианте, когда распоряжение об этом дал Юрий Андропов. Режиссерам Валерию Ускову и Владимиру Краснопольскому пришлось убрать сцены, в которых затрагивалась тема репрессий.

В общей сложности съемки сериала "Вечный зов" заняли десять лет. Второй сезон картины вышел в 1983 году. Лента рассказывает о трех братьях – Антоне, Федоре и Иване, которые проживают в деревне Михайловка. На долю героев выпадает множество испытаний, связанных с войнами, репрессиями и коллективизацией. Сюжет сериала охватывает более полувека жизни страны.

Создавали "Вечный зов" на территории современного Башкортостана, в деревнях Тастуба, Елабуга, которая ныне не жилая, Ярославка, Трубкино, Узян и других. Некоторые эпизоды картины снимали на реке Юрюзань – на фоне скалы Сабакай, а также в городе Белорецке Южного Урала.

Режиссеры Валерий Усков и Владимир Краснопольский пытались добиться максимальной правдоподобности. Важна была каждая деталь, поэтому на каждый эпизод приходилось бесчисленное количество дублей.

Так однажды Тамару Семину, играющую Анфису, заставили долгие часы стоять на уральском холоде. В сцене, когда героиня актрисы бежит к мужу, но на пути у нее возникает проходящий мимо поезд, окоченевшая от мороза Семина на самом деле ругается на съемочную группу. Постановщики включили в финальный монтаж именно этот дубль, так как в нем актриса показывает неподдельное отчаяние и раздражение, барахтаясь в снегу.

Тяжело пришлось и Елене Драпенко, которая играла дочь героини Анфисы. Сцену, в которой персонаж Елены получает пощечину от матери, переснимали восемь раз. Драпенко мужественно терпела удары по лицу. Как позже рассказал оператор, четыре из восьми дублей камера даже не была включена. Мучая Елену, режиссеры добивались нужного эмоционального накала.

С удовольствием в массовке "Вечного зова" снимались жители всех близлежащих к съемочной площадке деревень. У местных и москвичей сложились на удивление теплые отношения. Деревенские подкармливали киношников и даже показали им места, где можно порыбачить с хорошим уловом. Творческий коллектив ленты и коренные частенько собрались за общим столом, выпивали, говорили о жизни. Посиделки могли затянуться до поздней ночи, но наутро все как штык на площадке – вовремя и в лучшей форме.

В середине 90-х сериал "Вечный зов" пережил трансформацию. Ленту отреставрировали, в нее включили эпизоды, которые были удалены цензурой. Вырезанные моменты режиссер Владимир Краснопольский долгие годы хранил в домашнем архиве.

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Кадр youtube.com
Автор: 24 декабря 2021, 16:04
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