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Сериалы
Трогательное фото: звезда сериала "Во все тяжкие" вновь станет отцом

Трогательное фото: звезда сериала "Во все тяжкие" вновь станет отцом

Семья Аарона Пола ожидает пополнения.
прочитано 80 раз

Звезда сериала "Во все тяжкие" Аарон Пол вновь станет папой. Жена звезды криминальной драмы Лорен Парсекиан сообщила о беременности.

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В личном микроблоге Лорен опубликовала трогательное фото, на котором запечатлена с дочкой у камина. В кадре девочка поглаживает обнаженный живот Парсекиан.

В подписи под снимком супруга звезды сериала "Во все тяжкие" призналась, что вся семья с нетерпением ждет появления младенца. По словам Парсекиан, кроха еще не родилась, но ее уже очень любят.

Отметим, Аарон Пол и Лорен Парсекиан обручились в 2012 году, а через год сыграли свадьбу. Шафером актера на церемонии была другая звезда ленты "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон. Пол и Парсекиан мечтали о детях.

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Публикация от Lauren Paul (@laurenpaul8)

В начале 2018-го у пары появился первенец – дочь Стори Аннабелль Пол. Сейчас семейство живет в Калифорнии, США.

Аарон Пол стал звездой мирового масштаба после выхода картины "Во все тяжкие". В ленте Винса Гиллигана артист сыграл зависимого от наркотиков Джесси Пинкмана. За эту работу Аарон удостоился премии "Эмми".

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Фото: ImagePressAgency / face to face / www.globallookpress.com
Автор: 2 декабря 2021, 16:16 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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