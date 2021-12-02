Трогательное фото: звезда сериала "Во все тяжкие" вновь станет отцом

Звезда сериала "Во все тяжкие" Аарон Пол вновь станет папой. Жена звезды криминальной драмы Лорен Парсекиан сообщила о беременности.
В личном микроблоге Лорен опубликовала трогательное фото, на котором запечатлена с дочкой у камина. В кадре девочка поглаживает обнаженный живот Парсекиан.
В подписи под снимком супруга звезды сериала "Во все тяжкие" призналась, что вся семья с нетерпением ждет появления младенца. По словам Парсекиан, кроха еще не родилась, но ее уже очень любят.
Отметим, Аарон Пол и Лорен Парсекиан обручились в 2012 году, а через год сыграли свадьбу. Шафером актера на церемонии была другая звезда ленты "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон. Пол и Парсекиан мечтали о детях.
В начале 2018-го у пары появился первенец – дочь Стори Аннабелль Пол. Сейчас семейство живет в Калифорнии, США.
Аарон Пол стал звездой мирового масштаба после выхода картины "Во все тяжкие". В ленте Винса Гиллигана артист сыграл зависимого от наркотиков Джесси Пинкмана. За эту работу Аарон удостоился премии "Эмми".