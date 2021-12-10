Молится за детей: стало известно о готовности Голубкиной к смерти

Актриса Мария Голубкина переживает об отпрысках.

48-летняя Мария Голубкина задумалась о вечном. По словам звезды кино и сериалов, большая часть ее жизненного пути уже пройдена, она не боится мыслей об уходе и морально готова к самой смерти.

В свежем интервью Голубкина призналась, что жалеет только своих детей – 23-летнюю Анастасию и 18-летнего Ивана, которые в случае ее кончины останутся без материнской поддержки. Актриса отметила, что наследники не присушиваются к ее советам и сделать с этим она ничего не может. Между тем Голубкина надеется, что "заронила зерно" в отпрысков. Актриса молится, чтобы Господь "просветил" ее сына и дочь.

Мария Голубкина всегда мечтала быть многодетной матерью. "Получилось бы родить 15 детей — родила бы", – отметила знаменитость. Желание актрисы рожать одного за другим тогда не поддержал муж актрисы – артист и телеведущий Николай Фоменко.

На данном этапе всю свою любовь и внимание Мария Голубкина отдает ближайшим родственникам. Артистка отметила, что в ее семье все эгоистичны. Любовь для них – это исполнение прихотей. "У нас каждый рожден солнцем", – сетует звезда. Голубкина пытается вразумить близких, но те ее не понимают.

Актриса научилась принимать членов своей семьи такими, какие они есть. Не заблуждается Голубкина и по поводу собственной персоны. Мария отметила, что живет очень благополучно, однако постоянно ноет. Артистка считает, что люди в достатке вечно чем-то недовольны. Мария Голубкина не понимает за что Господь балует ее. Артистка считает себя "обыкновенной" и " человеком не ахти".