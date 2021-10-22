Четыре брака, скандальный развод с Голубкиной и внебрачная дочь: как сложилась жизнь Николая Фоменко

В жизни Фоменко было много творчества, жен и даже внебрачная дочка, которую он видел один раз в жизн

59-летний Николай Фоменко знаком россиянам не только как актер, но и как музыкант, телеведущий и даже участник бит-квартета "Секрет". Какую жизнь звезда прожила на самом деле?

С детства Фоменко был окружен творчеством. В школе будущий артист выступал в театре и играл на скрипке. А после чудом попал в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, создал свою группу и стал заниматься автогонками. Дебютную роль в кино Николай Владимирович получил в начале 80-х годов. Первым крупным проектом Фоменко как актера стал фильм "Сирота казанская".

Личная жизнь артиста сложилась не сразу – до своей последней супруги Наталии Кутобаевой он трижды был женат. Первой женой звезды стала дочь советского актеров Рэма Лебедева и Людмилы Красиковой. Артист женился на Елене Лебедевой в 1980 году, а в следующем году у пары родилась дочка Екатерина.

Второй избранницей актера стала солистка танцевального ансамбля Людмила Гончарук. Пара пошла в ЗАГС в 1985 году, а развелась через 10 лет, когда Гончарук носила под сердцем дочь Дарину. Фоменко до сих пор не поддерживает общение с девушкой и видел ее только один раз, когда та пришла к нему на концерт.

В третий раз Николай Владимирович женился в 1995 году на актрисе Марии Голубкиной. В этом браке, который просуществовал 13 лет, у актера родилась третья дочь, Анастасия, и сын Иван. Громкий развод знаменитых супругов долго обсуждали в прессе.

В какой-то момент, когда отношения в паре уже дали трещину, общественность стала обсуждать якобы новую любовь Фоменко, из-за которой он планирует подавать на развод. Однако Голубкина признавалась, что причин для разрыва брака было много – по ее словам, супруги просто не могли больше жить вместе.

Так актер женился в четвертый раз – его избранницей стала руководитель пресс-службы Совета Федерации Наталия Кутобаева, с которой Фоменко в браке до сих пор. В 2009 году у супругов родился сын Василий.

Сегодня Николай Фоменко – не только творческий человек, но и трижды дед. Старшая дочь актера Екатерина подарила отцу двух внучек, Аглаю и Машу, и внука Ивана. С ними артист проводит много времени. Однако даже сейчас звезда продолжает удивлять своих поклонников. Недавно Николай опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фотографию откровенную фотографию в облегающем костюме.