"Я своего не упустил": известный актер Кулагин расстроил свадьбу второй жены

Известный актер Леонид Кулагин рассказал о знакомстве с первой женой, Элеонорой Лапицкой. Как оказалось, артист увел избранницу из-под венца.
Леонид и его бывшая жена Мила собирались переехать из Читы. На их места в театре взяли новых актеров – Элеонору Лапицкую и ее возлюбленного. Кулагин и Лапицкая тогда не успели близко познакомиться.
Роман между Леонидом и Элеонорой вспыхнул спустя два года после первой встречи, когда актер переехал в Липецк. Оказалось, что Лапицкая и ее жених живут в том же городе. Актер влюбился в коллегу по цеху. "И тогда я своего не упустил", – цитирует Леонида Кулагина РИА ФАН.
Лапицкая не хотела обманывать жениха, поэтому на интерес Кулагина не ответила. Леониду пришлось проявить настойчивость. Актер приходил в гримерную и играл для дамы сердца на гитаре.
В итоге Леонид Кулагин расстроил свадьбу Элеоноры Лапицкой. Артист пригласил жениха красавицы на разговор. Мужчины договорились, что решение примет Элеонора. Актрису попросили выбрать того, с кем она предпочитает остаться. Лапицкая стала женой Кулагина. У пары есть общий сын Алексей.