"Ничтожный человек": известные артисты устроили разборки в гостях у Корчевникова

81-летний актер Леонид Кулагин стал гостем программы Бориса Корчевникова. В студию шоу "Судьба человека" артист пришел с экранной дочкой, актрисой Аленой Спивак. Знаменитости вместе играют в сериале "Кулагины".
На съемочной площадке программы Леонид Николаевич и Алена разыграли сцену из сериала. Знаменитости инсценировали скандал. Спивак обвинила экранного родителя в том, что он не уделял ей достаточного внимания. "Ну что, она опозорила меня перед всеми. Я просто ничтожный человек!" – ругался Кулагин о образе своего героя.
Актерская игра Кулагина и Спивак восхитила ведущего Бориса Корчевникова. На мгновение шоумену показалось, что он действительно оказался в центре семейных разборок.
В реальности, естественно, Леонида Николаевича и Алену связывает добрая дружба. Знаменитости сработались с первого же дня. Сегодня артист с юмором вспоминает пробы в сериал "Кулагины".
"Пробовали актрис, которые могли бы сгодиться на роль моей дочери. Много было актрис. С кем-то я попробовался и уже собирался домой, какие-то там телефонные переговоры. Дверь открыта. Я поворачиваю голову. Стоит длинная худая фигура. Думаю: "Ну да. Еще этой не хватает на роль дочери". И она оказалась", – поделился Кулагин.
Спивак призналась, в свою очередь, что боялась сниматься с маститым артистом. Девушка опасалась, что знаменитость будет относиться к ней свысока, критиковать ее игру. К счастью, все страхи Спивак оказались напрасными. Леонид Николаевич, по словам Алены, человек очень этичный и отзывчивый.
Кулагин отметил, что относится к Спивак как к дочери. Как оказалось, в молодости артист мечтал о наследнице, которую хотел назвать Аленой. Познакомившись со Спивак, Кулагин почувствовал нечто родственное. "У нее по сценарию появляется возлюбленный. Я его возненавидел. Хороший, приличный человек, актер. Но он чужак. Я каждый раз ее этим подкалываю", – признался Леонид Николаевич.