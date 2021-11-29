Умерла звезда фильма "Угрюм-река"

В мини-сериале Ярополка Лапшина актриса Валентина Иванова играла роль Нины Куприяновой. Знаменитость скончалась на 78-м году жизни.
Горестную весть сообщил Театр имени Ермоловой, на сцене которого Валентина Иванова проработала 68 лет. Причина смерти знаменитости пока не называется. Руководство театра и коллеги выразили соболезнования близким Ивановой. Знаменитость ушла из жизни 22 ноября.
Добавим, в творческой копилке Валентины Ивановой 12 кинопроектов. Звезда картины "Угрюм-река" окончила ГИТИС. Актриса снималась в сериалах "Солдаты", "Ускоренная помощь 2", в фильмах "Сестры", "Дама с попугаем", "Андрей Колобов", "Ложь на длинных ногах".
Как писали "Дни.ру", 21 ноября скончалась известная актриса Нина Русланова. Знаменитость умерла на 76-м году жизни. Смерть артистки картины "Тени исчезают в полдень" наступила на фоне коронавирусной инфекции. По словам Станислава Садальского, Нина Русланова много лет боролась с тяжелой болезнью.