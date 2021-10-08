Переключилась на мужчин: пригубившая шампанского Литвинова сделала интимное признание

В московском кинотеатре "Пионер" открылся фестиваль "Наконец-то в кино". В рамках спецпоказа ленты Киры Муратовой "Настройщик" со зрителями пообщалась актриса Рената Литвинова. Знаменитость с бокалом шампанского в руке поговорила с залом в том числе и о кинодивах.
По мнению Ренаты, кинодива должна обладать умением выбрать режиссера и чутьем на отличный сценарий. Чтобы стать суперпопулярной актрисой, считает Литвинова, необходимо заполучить ту самую роль.
Звезду должны хотеть, в сексуальном плане тоже, уверена знаменитость. По словам Ренаты, после просмотра фильма или спектакля у зрителя должно появиться желание приблизится к актрисе.
Когда знаменитость попросили перечислить див мирового кинематографа по именам, Рената задумалась. "Думаю, кого бы я хотела из женщин", – сказала Литвинова, затем замялась и перешла на другую тему.
Пригубившая из бокала актриса переключилась на мужчин-актеров. Внезапно знаменитость сделала интимное признание. Как оказалось, иногда Ренату будоражат мужчины, кажущиеся ей неподходящими. Актриса всегда удивляется, когда ощущает сексуальное влечение к "неблизким ей персонажам". Знаменитость не стала вдаваться в детали. Она лишь отметила, что "это практически позор".
Напомним, долгое время Ренате Литвиновой приписывали роман с певицей Земфирой. В интервью Ксении Собчак актриса заявила, что дружит с вокалисткой более 15 лет. Рената назвала Земфиру "товарищем".
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Жуткая история
Абдоминопластику стоит ли делать
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как скинуть 7 кг за две недели?
Как сказать об этом матери?
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Актеры полетели в космос