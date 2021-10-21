Известная актриса не может привыкнуть к женскому имени сменившего пол сына

Знаменитость считала сына геем, а тут такое...

В середине минувшего лета голливудская актриса Джейми Ли Кертис впервые рассказала, что ее 25-летний приемный сын Томас стал женщиной. После смены пола наследник 62-летней знаменитости взял имя Руби.

В свежем интервью Джейми Ли Кертис призналась, что она и ее муж, композитор и актер Кристофер Гест, теперь говорят "на новом языке". По словам звезды, она все еще с трудом подбирает местоимения, когда говорит о дочери или общается с ней.

Кертис и ее мужу приходится всегда быть осторожными, чтобы ничего не перепутать. Артистка теперь говорит медленнее и обдумывает то, что собирается сказать. Впрочем, как призналась звезда, ей все равно удается накосячить.

Кроме того, Джейми Ли Кертис все еще сложно отказаться от имени, которое ранее носил ее ребенок. Звезда американского кино и сериалов отметила, что для нее это было настоящим вызовом.

Трансгендерная дочь актрисы, Руби, призналась, что задумалась о своей гендерной идентичности еще в подростковом возрасте. Уже в 16 лет она стала понимать, что не чувствует себя парнем. Руби было очень сложно признаться родителям в этом.

Джейми Ли отметила, что считала сына геем. То, что он превратится в женщину, она даже представить не могла.

"Но гендерная идентичность и сексуальная ориентация — это две разные вещи. И я знала, что Руби играла в женские аватары в видеоиграх. Но когда вы спрашиваете: "У вас было подозрение, что Руби транс?" Я бы сказала, нет. Но когда я прокручиваю жизнь Руби в своей голове, я думаю: "Хм, это, это, это, хм".

Сегодня Джейми Ли и Руби заняты подготовкой к свадьбе. Скоро новоиспеченная дочь голливудской звезды отправится под венец. Руби уже несколько лет встречается с мужчиной.

Добавим, у Джейми Ли Кертис есть 34-летняя приемная дочь Анна. Наследница актрисы замужем и преподает танцы. Детей актриса и ее избранник взяли в семью еще во младенчестве.