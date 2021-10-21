Сбросившая 20 килограммов звезда "Отчаянных домохозяек" поразила фигурой в бикини

Американская знаменитость отдыхает в Мексике с сыном.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" попала в объектив папарацци на отдыхе. Актриса Ева Лонгория была замечена на пляже в Мексике.

46-летняя знаменитость загорала и купалась вместе с сыном Сантьяго, которому недавно исполнилось три года. Ева и ее наследник играли с красным ведерком, который использовали для сбора песка.

Лонгорию засняли в бикини с бело-голубым принтом. Звезда "Отчаянных домохозяек", по мнению пользователей Сети, потрясающе выглядит.

Ева поправилась на 20 килограммов, кода ждала наследника. После родов американская знаменитость быстро пришла в форму. Всего за полгода она сбросила все лишнее.

По словам Лонгории, избавиться от ненужного веса ей помогла диета и тренировки. Актриса исключила из своего рациона легкоусвояемые углеводы, а также занималась джампинг фитнесом – тренировками на мини‑батуте. Кроме того, Ева практикует йогу, пилатес, занимается на беговой дорожке и на эллиптическом тренажере.

Звезда "Отчаянных домохозяек" не скрывает, что очень любит поесть и проводит много времени на кухне. "Я готовлю все, от пастушьего пирога до тако", – признавалась ранее Ева. Актриса любит устраивать вечера с вином, сыром и мясом, иногда знаменитость позволяет себе икру.