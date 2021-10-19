Седой и заросший: заматеревшего Пера Федорова с трудом узнали

Актер Петр Федоров в последнее время очень много работает. В минувшем, 2020 году, у знаменитости было шесть премьер, среди которых нашумевший сериал "Перевал Дятлова", а также лента "Аванпост".
39-летний Петр Федоров не является активным пользователем соцсетей и редко дает интервью. Между тем пообщаться на камеру со светской львицей Светланой Бондарчук он согласился.
В личном микроблоге Бондарчук анонсировала новый выпуск своего ютуб-влога "Света вокруг Света". Героем программы стал Петр Федоров.
Светская львица прикрепила к посту кадры со съемок. На фото она запечатлена вместе с Федоровым.
Поклонники не сразу узнали любимого артиста. Звезда "Перевала Дятлова" отрастила шевелюру, бороду и перестала скрывать седину. По мнению фанаток, с возрастом Петр заматерел, стал еще более харизматичным. Заросший актер напомнил голливудскую звезду Колина Фаррелла.
"Ха, думала Колин Фаррел😮😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Подумала Коля Фаррелл)) похож как стал☺️❤️", "Ох уж этот Петр🔥🔥🔥", – рассуждают в комментариях интернет-обитательницы.
Напомним, ранее в интервью Петр Федоров признался, что недолюбливает "Инстаграм". По мнению актера, соцсеть вызывает у людей зависимость и провоцирует нездоровое поведение. Впрочем, себя Федоров тогда тоже раскритиковал. Он назвался ленивым и капризным чмом, которое проводит время на диване, пьет пиво и смотрит фильмы для взрослых.
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