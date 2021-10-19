Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Залил дерьмом все столы": оконфузившийся Басков испортил праздник Буйнову
Стало известно об уходе Заворотнюк
Раздавлен болезнью: Ушедший в монастырь народный артист появился на публике
Солистка "Тутси" о вынужденном интиме в группе: Нельзя сказать
партнеры
Вторник
19 октября
Лента новостей
17:40
Сенатор Климов заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в России
17:35
"Хватит!": Бледанс взревела от разгильдяйства Гузеевой в Коммунарке
17:34
"Есть причины": беременная Рапунцель взвыла от вопросов о разрыве с мужем
17:29
Уходит от ответственности: Максакова назвала цель отказа Тюрина от криминального статуса
17:10
Седой и заросший: заматеревшего Пера Федорова с трудом узнали
17:03
Любовница Виторгана выставила напоказ оголенные прелести
16:58
Москва вводит новые санитарные меры из-за роста заболеваемости COVID-19
16:52
"Ступор и запой": Квартиру поддатой звезды "Песняров" обокрали неизвестные
16:46
"Ее супруг никогда такое не подарит": звезду "Дома-2" пристыдили за роскошный сюрприз
16:38
Юлия Тимошенко предупредила об энергетическом кризисе на Украине
16:33
Горбачева из сериала "Чики" продемонстрировала улице обнаженную грудь
16:13
"Вы самый лучший друг у меня!": Милохин клянчит деньги у Баскова
16:01
"У меня потекло все": возбужденная Собчак приласкала туго затянутый сеткой зад Ивлеевой
15:56
"Караул просто": Постаревшая жена Петросяна вспомнила студенческую страсть
15:46
Под Москвой 2 парня избили и ограбили мужчину
15:46
"Лида, хватит, завязывай!": Известный артист откровенно о запоях Федосеевой-Шукшиной
15:44
Рубенсовская женщина: Пегова в купальнике показала выпуклости и изгибы
15:36
Наплевавшая на смерть мужа Федосеева-Шукшина закрутила роман с оператором
15:32
"Я волновался": Милохин рассказал о первом контакте с Басковым
15:02
"Могут привести туда силой": сбежавшей из России Собчак сделали предупреждение
15:01
"Что значит брошенная?": Разведенка Барановская публично замахнулась на Васильева
14:58
"Важен не размер": Прикрывший половой орган Милохин дико оконфузился
14:51
С ними страшно общаться: домработница "слила" правду о жизни Пугачевой и Галкина
14:43
Евгению Стычкину пришлось изображать любовь к жене: Непросто
14:27
Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября
14:25
91-летний Краско перестал ходить: страшные подробности состояния тяжелобольного актера
14:21
Закатившая глаза больная Заворотнюк взялась за бутылку: Пью очень редко
14:16
На Украине призвали пенсионеров готовиться к худшему
14:04
"Живем раздельно": Припавший к бутылке Кончаловский потерял жену
13:58
Травмирован: Козловский оказался на больничном после развлечений с Акиньшиной
13:51
Брак в 16 лет, звездные любовники и страшная болезнь: как жила и уходила актриса Анна Самохина
13:39
"Я всегда брала то, что мне нравится": звезда советского кино призналась в мужском начале
13:35
Ковальчук нарушила данное дочери обещание: Это больно и жестоко
13:29
"Беременна!": Раскормленная Семенович выпятила огромный живот
13:20
Гагарина рассказала о затяжной депрессии из-за бывшего мужа: Мучилась четыре года
13:10
Больше 30 лет скрывает отца своего сына: как сложилась жизнь актрисы Нины Усатовой
13:07
Депутат Журова оценила слова Эрдогана о победителях во Второй мировой войне
13:03
Под присмотром специалиста: подруга ответила на слухи о беременности Порошиной
12:59
В Челябинске пьяная водительница сбила ребенка и уехала
12:45
"Мы Анины сиси любим": знаменитая певица в восторге от огромной груди Семенович
12:43
"Задели нерв": Перекошенная мать Оксаны Федоровой всполошила врачей
12:19
"Увидите, как громко я умею кричать": с избранницей Харламова случилась истерика на съемках
12:13
За сутки в России ковидом заболели 33 740 человек
12:10
Раскрыта тайна бросившего жену с младенцем Козловского: Есть проблемы с зависимостью
11:56
Президент заявил о новых выплатах для россиян
11:51
"Всем мешает": Бывшая прислуга сорвала маску с Пугачевой
11:50
"Всегда тянуло друг к другу": Алибасов объяснил любовь Линдеманна к русским женщинам
11:37
Грязный поклеп и козни: Озчивит из "Великолепного века" ответил на серьезные обвинения коллег
11:30
Педофил напал на подростка в Новгороде
11:24
Париж ждет: Собчак поспешила покинуть родину после смертельной аварии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это для них команда: "Фас": заявлено о конце Ксении Собчак
"Базарное тупое кликушество": опубликовавшая "мерзость" о церкви Собчак ответила недовольным
"Мужика нормального не нашла": почему Бузовой постоянно пользуются
"Дикий стресс": Воющая невпопад Бузова внезапно потеряла голос
Потерявшую голос Бузову предостерегли от роковой ошибки: Никакого коньяка
"Я не буду это слушать!": Бузова сцепилась с коллегой в эфире
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Горбачева из сериала "Чики" продемонстрировала улице обнаженную грудь

Горбачева из сериала "Чики" продемонстрировала улице обнаженную грудь

Артистка Ирина Горбачева надела только юбку.
прочитано 142 раза

Звезда сериала "Чики" решилась на смелый эксперимент. 33-летняя Ирина Горбачева снялась в откровенной фотосессии на крыше многоэтажного дома.

ПО ТЕМЕ

Горбачева впервые показала фото с тайной свадьбы

С младенцем что-то не так: у сыгравшей тайную свадьбу Горбачевой увидели странного грудничка

В личном инстаграм-аккаунте знаменитость опубликовала получившиеся кадры. На некоторых из них Горбачева запечатлена топлес. Повернувшись спиной к камере, она демонстрирует улице обнаженную грудь. Съемка проводилась на большой высоте, поэтому увидеть прелести Ирины вряд ли кому-то удалось.

Звезда "Чик" призналась, что посвятила эту фотосессию Киеву. Актриса обожает украинскую столицу с ее жителями, воздухом и уютными местечками. По словам знаменитости, покидая этот город, она всегда оставляет ему часть своего сердца. "Все, что с тобой связано, — это постоянная любовь и настоящая дружба!" – написала актриса.

Отметим, в Киеве проживает муж артистки – экс-участник музыкального коллектива Quest Pistols Антон Савлепов. Ирина и Антон тайно поженились минувшим летом. Знаменитости отказались от пышного торжества так как не хотели заниматься организационными вопросами.

Горбачева и Савлепов познакомились в Лос-Анджелесе на вечеринке общего друга. Между тем химия между актрисой и певцом возникла позднее, во время съемок клипа для группы "Агонь" в Киеве.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2021, 16:33 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рубенсовская женщина: Пегова в купальнике показала выпуклости и изгибы

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Культура

Эпилептик, грубиян, тиран и убийца: режиссер Грымов назвал правителя России "Антихристом"

Страшный диагноз
Шоу-бизнес

"Скотина, гони! Я к сыну тороплюсь": Всплыли неожиданные детали смертельного ДТП с Собчак

Водитель мог быть запуган
Шоу-бизнес

"Я не была готова": тяжелобольная Гузеева вышла на связь

Звезда переосмыслила жизнь
Шоу-бизнес

"Всем мешает": Бывшая прислуга сорвала маску с Пугачевой

Певица нажила врагов

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Ссоры, интрижка на работе и "легкие" деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября
Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака
Успейте до 5 ноября: астролог назвала список вещей, которые нужно сделать для счастья

Здоровье

Москва вводит новые санитарные меры из-за роста заболеваемости COVID-19
Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября
За сутки в России ковидом заболели 33 740 человек
Врач-пульмонолог о ситуации с коронавирусом в Белоруссии: Вся страна горит красным пламенем

Спорт

Впервые в истории: российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2
Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии
Зазвездилась? Оскандалившаяся Загитова устроила новую истерику
"Я вас засужу!": Загитова учинила скандал на спортивном поединке

Регионы

Под Москвой 2 парня избили и ограбили мужчину
Педофил напал на подростка в Новгороде
В Красноярском крае пропали две девочки
Под Москвой полицейский ранил девушку из табельного оружия
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+