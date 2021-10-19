Горбачева из сериала "Чики" продемонстрировала улице обнаженную грудь

Звезда сериала "Чики" решилась на смелый эксперимент. 33-летняя Ирина Горбачева снялась в откровенной фотосессии на крыше многоэтажного дома.
В личном инстаграм-аккаунте знаменитость опубликовала получившиеся кадры. На некоторых из них Горбачева запечатлена топлес. Повернувшись спиной к камере, она демонстрирует улице обнаженную грудь. Съемка проводилась на большой высоте, поэтому увидеть прелести Ирины вряд ли кому-то удалось.
Звезда "Чик" призналась, что посвятила эту фотосессию Киеву. Актриса обожает украинскую столицу с ее жителями, воздухом и уютными местечками. По словам знаменитости, покидая этот город, она всегда оставляет ему часть своего сердца. "Все, что с тобой связано, — это постоянная любовь и настоящая дружба!" – написала актриса.
Отметим, в Киеве проживает муж артистки – экс-участник музыкального коллектива Quest Pistols Антон Савлепов. Ирина и Антон тайно поженились минувшим летом. Знаменитости отказались от пышного торжества так как не хотели заниматься организационными вопросами.
Горбачева и Савлепов познакомились в Лос-Анджелесе на вечеринке общего друга. Между тем химия между актрисой и певцом возникла позднее, во время съемок клипа для группы "Агонь" в Киеве.
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