Решила избавиться от конкурента: известная артистка о затянувшейся войне с Летучей

Звезда кино и сериалов Ольга Спиркина в свежем интервью рассказала, в какой точке находится ее конфликт с телеведущей Еленой Летучей. Знаменитости грызутся уже 13 лет и конца этому не видно.
В свежем интервью Спиркина рассказала, что в 2008 году открыла собственную медиашколу. Спустя время появилась еще одна организация, оказывающая образовательные услуги в той же сфере. Летучая начала работать на эту компанию.
Елена, по словам Ольги, решила избавиться от конкурента. Для этого теледива использовала гнусный метод – начала лить на нее грязь в Сети. Летучая опубликовала оскорбительные ролики, в которых обвинила Спиркину в обмане клиентов.
Звезда сериалов, в свою очередь, заявила, что теледива клевещет и пошла в суд. Актриса собирается взыскать с Летучей миллион рублей и добиться удаления порочащих ее видеозаписей. Спиркина утверждает, что ей нанесен моральный вред.
"У нее с честью и совестью не все в порядке", – рассудила Ольга Спиркина.
Актриса подчеркнула, что владельцы организации-конкурента платят Летучей большие деньги. Ольга назвала Елену продажной. Спиркина пыталась договориться с противницей, но ведущая на примирение идти не хочет.
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