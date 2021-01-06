Затравленная за лишние кило звезда сериала "Чики" сильно поправилась

Варвара Шмыкова стала популярна после выхода на экраны сериала "Чики". Однако внезапная слава обернулась для артистки ударом. Многие не приняли нестандартную красоту девушки и начали травить за лишний вес.

Актриса в личном блоге рассказала, что во время пандемии сильно поправилась. По словам девушки, она привыкла много работать и последний раз у нее было так много свободного времени году эдак в 2012-м. Из-за того, что артистка осталась без дела, у нее случился срыв.

"Я ни в чем себе не отказывала, и видимо заедала стресс... рот не закрывался от слова совсем! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – призналась Варвара Шмыкова. Естественно, подобное пищевое поведение негативно сказалась на теле актрисы – она очень сильно поправилась. При росте в 160 сантиметров девушка стала весить больше 70 килограммов.

Варвара Шмыкова подчеркнула, что старалась себя на корить за набранные кило. Правда, подписчики не давали ей жить спокойно. После выхода на экраны сериала "Чики" народ буквально завалил комментарии под постами актрисы в соцсетях гневными сообщениями, в которых называл ее толстой и страшной.

Прочем, за полгода Варвара Шмыкова смогла вернуться в комфортную для себя форму. По словам актрисы, она отказалась от алкоголя, начала много двигаться и научилась говорить себе "нет" в вопросах еды.