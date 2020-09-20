Бочкареву не узнали после очередных манипуляций с лицом

Главная звезда сериала "Счастливы вместе" продолжает экспериментировать со своим имиджем и регулярно посещает косметолога. Актриса не скрывает результаты преображений и охотно делится фотографиями с подписчиками.
На этот раз Наталья решила покорить многочисленную аудиторию аккуратно уложенными волосами и вечерним макияжем. Несмотря на прекрасный внешний вид Бочкаревой, некоторые пользователи социальной сети остались недовольны.
Поклонники актрисы заявили, что она перестаралась и уколы красоты довели ее кожу до "детского совершенства".
"Вы как будто ребенок. Это не нормально. Вас же теперь не узнать. 40 лет – это прекрасный возраст, перестаньте его бояться!", – возмущенно подметили комментаторы.
Сама же Наталья не стала реагировать на недовольные возгласы фанатов и продолжила делиться собственными открытиями в бьюти-индустрии.
Бочкарева объяснила, что удачный макияж может стать спасательным кругом для любой девушки. По словам актрисы, для эффекта "распахнутого взгляда" ресницы должны быть тщательно прокрашены угольно-черной тушью.
А пышные губы – это результат правильно подобранного оттенка помады. Более того, визажисты Бочкаревой подобрали к румянам – розово-коралловый пигмент, который смог подчеркнуть выразительные скулы.
Наталья подметила, что многие решения в выборе косметики обоснованы гармонией с чертами лица и цветом глаз.
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