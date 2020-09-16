Актер сериала "Чернобыль: Зона отчуждения" завершил карьеру после позорного провала

Звезда сериала "Чернобыль: Зона отчуждения" призналась, что растеряла все профессиональные навыки. Константин Давыдов решил завершить карьеру актера.

Знаменитость сообщила, что несколько дней назад ходила на пробы. Константину досталась роль героя-любовника. Давыдов кастинг с треском провалил. "Я, к сожалению, ничего не смог сыграть", – поведал артист.

Константин уверен, что актерские навыки растерял из-за того, что давно не снимался. Его профессиональной карьере пришел конец. Давыдов больше не может играть по сценарию, воплощать в жизнь задумку режиссера. Актер способен изобразить лишь то, что ему самому интересно.

Теперь Константин Давыдов будет создавать собственный контент. Актер попробует себя в других ипостасях.

Также звезда сериала "Чернобыль: Зона отчуждения" сообщила, о решении принятом в прошлом, которое теперь кажется ошибочным. В 2015 году Константин понял, что ему необходимо второе высшее образование. Звезде кино не хватало знаний. Артист решил не тратить деньги на вуз, а обучать себя самостоятельно.

Сейчас Давыдов жалеет, что не пошел в университет. Он пришел к выводу, что обучаться у профессионалов – дешевле и эффективнее. По словам Константина, занимаясь самообразованием, человек инвестирует в ошибки, которые совершает. Чаше всего промахи обходятся очень дорого.