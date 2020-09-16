Женские ботфорты: актер "Содержанок" поразил гостей "Кинотавра"

Звезда сериала "Содержанки" появилась на красной дорожке фестиваля "Кинотавр". Владимир Мишуков удивил присутствующих выбором наряда.

В Сочи актер прилетел один. С некоторых пор Владимир Мишуков холост. Перед журналистами и фотографами звезда сериала "Содержанки" появилась в провокационном наряде. Артист поразил присутствующих.

На футболке знаменитости было напечатано пикантное фото. На снимке обнаженный Владимир прикрывает гениталии автоматом. На Мишукове надеты только женские ботфорты.

Необычный кадр – часть фотопроекта журнала "Сноб" Bipolar Grotesque, который придумал и воплотил в жизнь сам актер. Вызывающей съемкой артист попытался приблизиться к пониманию женской сущности.

Напомним, Владимир Мишуков получил всенародное признание после съемок в сериале режиссера Константина Богомолова "Содержанки". Актер сыграл роль бизнесмена из списка Forbes.

После появление в теленовелле жизнь Владимира сильно изменилась. Мишуков развелся с женой, которая подарила ему четверых детей.

Этот брак, по словам Владимира, длился 23 года. Актер сериала "Содержанки" долгое время не решался оставить семью. Впрочем, когда развод все же произошел, Мишуков почувствовал, что вырвался из плена. Завершив эти отношения, артист признался в любви давней подруге, которая когда-то тоже проявляла интерес. К сожалению, Владимир опоздал, дама к нему остыла.