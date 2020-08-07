Пропавшая с экранов Валиде-султан из "Великолепного века" снимется в новом сериале

Знаменитость снимется в турецкой версии французской теленовеллы Call my agent, что в переводе означает "Позвони моему агенту". Лента транслировалась на Netflix и была тепло встречена зрителями. Ремейк будет носить такое же название.
Новую ленту с участием звезды сериала "Великолепный век" будет транслировать канал Star Tv. По некоторым данным, Небахат Чехре сыграет саму себя. Отметим, что в турецкой версии "Позвони моему агенту" также появится коллега актрисы по исторической теленовелле Халит Эргенч.
Режиссером сериала выступит Али Билгин. Кинодеятель прославился благодаря работам "Дикий мед", "Ворон", "Прилив" и другим. Главные роли в картине исполнят Фалай Барыш, Эргюдер Джанан и Артман Фатих.
Сериал "Позвони моему агенту" повествует о девушке Диджле. Героиня переезжает в Стамбул и устраивается в агентство по подбору артистов. Персонаж столкнется с закулисьем киноиндустрии. Выжить во вселенной звезд девушке помогут опытные наставники.
Напомним, что в последнее время звезда сериала "Великолепный век" Небахат Чехре редко появляется на экранах. По словам актрисы, ей постоянно присылают предложения о работе, но большинство она отклоняет. Любимая поклонниками Валиде-султан пожаловалась, что давно не видела хорошего сценария.
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