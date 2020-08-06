Пермякова из "Интернов" показала подросшую красавицу-дочь

Знаменитость и ее восьмилетняя наследница уехали на время в Пермский край. Светлана Пермякова родилась и выросла в административном центре региона. На днях звезда сериала "Интерны" и ее дочка купались в водах реки Сылва.
По словам Пермяковой, отдых от шумной Москвы пошел ей на пользу. "Обновляешься, сил набираешься! Воздух такой, что хоть ложкой ешь!" - написала звезда в личном микроблоге.
А накануне актриса сериала "Интерны" показала подписчиком свежий снимок восьмилетней Варвары. В кадре девочка позирует с котенком.
" Какое чудное фото!!! Пусть растут и будут счастливы!!!💞💞💞 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Варя копия Светланы)))", "Доченька уже большая барышня...😊", "Копия мама", "Как быстро растет дочура", - прокомментировали снимок интернет-обыватели.
Напомним, Светлана Пермякова состояла в незарегистрированных отношениях с Максимом Скрябиным. Возлюбленный был помощником, а впоследствии директором знаменитости. Максим на 20 лет младше Светланы, разница в возрасте не мешала паре.
Пермякова и Скрябин стали родителями в июле 2012 года. Спустя время влюбленные расстались, но продолжили общаться на дружеской ноте ради ребенка.
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