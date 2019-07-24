Александр Ильин изменился до неузнаваемости

На фото с мероприятия, которое опубликовала на своей личной странице в Instagram Кристина Асмус, вместе позирует почти весь основной состав "Интернов". Сама Кристина, виновник торжества – Иван Охлобыстин, Светлана Пермякова и Александр Ильин.
Несмотря на то, что с момента выхода последней серии сериала прошло уже 6 лет, звезды практически не изменились. Все, за исключением последнего упомянутого.
Ильин, сыгравший Семена Лобанова, кардинально сменил имидж. Он отрастил густую бороду. Связано это со сменой деятельности актера. Он начал музыкальную карьеру в группе "План Ломоносова", поэтому ему приходится соответствовать образу панка.
Поклонники были шокированы такими переменами во внешности полюбившегося артиста. "Ну, Лобанов! Зачем ему такая бородища?!", "Абориген!", "Лобанов уже не тот", "Дровосек!", – критиковали Александра злопыхатели.
"Как бомжара!", – с презрением отметил пользователь Сети.
А вот Асмус получила множество комплиментов в свой адрес. "Кристина, вы совсем не изменились!", "Вы становитесь только красивее!", – высказывались восхищенные поклонники.
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