Похорошевшая звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова восхитила фанатов: Какая красоточка

Звезда сериала "Интерны" поделилась свежим снимком. Светлана Пермякова похорошела за время карантина.

На фото 48-летняя артистка запечатлена в наряде лимонного цвета с объемной укладкой и макияжем. Светлана Пермякова поздравила подписчиков с началом рабочей недели. Знаменитость с радостью отметила, что жизнь продолжается.

Светлана пожелала всем позитива и добра. Призвала беречь себя и родных.

Интернет-обыватели заметили, что отдых на самоизоляции пошел на пользу звезде. Светлана Пермякова посвежела и похорошела.

"Какая вы красивая, Светлана! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как Вам идет желтый цвет 👌🤗 очень красивая", "Красотка! Пионерка! Позитивистка! 👏👏👏", "Какая же красоточка😚", – рассуждают поклонники.

Добавим, что карантин звезда сериала "Интерны" провела с пользой. Знаменитость устроила на подоконниках собственной квартиры настоящий огород.

Светлана Пермякова посадила огурцы и кабачки в пятилитровые бутылки, в которых обычно продают питьевую воду. Предварительно артистка отрезала у емкостей горлышки. "Обещала показать, как растут мои кабачки-цуккини. Мы набираем цвет. Потом буду их опылять. Видимо, сама", – рассказала артистка.