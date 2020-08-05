80-летний Эммануил Виторган стал неузнаваемым: Усы и безликая серая кофта

Актер показал снимки со съемок нового проекта. Загримированного Эммануила Виторгана не узнали поклонники.

В Киеве снимается в сериал "В плену у прошлого". По задумке создателей теленовелла будет состоять из 16 эпизодов. Одну из главных ролей в картине играет 80-летний Эммануил Виторган.

Артист опубликовал в личном микроблоге снимок с площадки. Эммануила Гедеоновича хорошенько загримировали для роли. У знаменитости появились усики. Также показалось, что артист похудел.

Виторган предложил подписчикам оценить преображение. Также актер попросил пожелать ему удачи в дальнейшей работе.

"Не узнала, богатым будете (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не узнать. Успешных съемок! Творческого вдохновения!!!💝", Нет! "Усы и безликая серая кофта – это не Вы!! Ваш образ – это секс мачо!❤️", "Сразу узнала, а образ неплохой получился 👏❤️", "На этом фото не узнала вас. Удачи", "😲 господи думала что это Чиндяйкин , а это Вы Эммануил 👍 браво 👏👏👏", "Очень грустный вид, усы вас старят!, совсем другое лицо!", – отметили поклонники Эммануила Виторгана.

Напомним, сериал "В плену у прошлого" снимает режиссер Александр Мохов. По словам кинематографиста, лента расскажет об отношениях в отдельно взятой семье. "Этот сериал о жизни, где есть место любви, предательству, зависти и прочим человеческим проявлениям", – поведал Мохов ранее.