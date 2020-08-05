Покинувшей больницу звезде сериала "Кармелита" Жемчужной вновь стало плохо

По сообщениям СМИ, 76-летняя знаменитость находилась в аптеке в Тверском районе, когда почувствовала недомогание. Екатерина Жемчужная покупала лекарства. Внезапно у нее закружилась голова, повысилось давление.
Фармацевты оказали звезде сериала "Кармелита" первую помощь и позвонили в скорую. Бригада врачей помогла знаменитости. По предварительным данным, Екатерину Жемчужную не стали госпитализировать.
Стоит отметить, что на днях артистка выписалась из больницы. В лечебное учреждение знаменитость доставили вечером 30 июля. Она жаловалась на боли в голове и гипертонию.
Напомним, что Екатерина Жемчужная является артисткой театра "Ромэн". Актриса играла в фильмах "Вечный зов", "Табор уходит в небо" и других. В теленовелле "Кармелита" Екатерина Андреевна исполнила роль цыганки Кармы.
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Елена Кондулайнен получила перелом. 62-летняя артистка травмировала руку в больнице, куда была доставлена с инсультом. Кондулайнен шла в душ, оступилась и упала. Артистка все еще в медицинском учреждении.
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