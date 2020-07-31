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Народную артистку Жемчужную госпитализировали

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Российская актриса и певица Екатерина Жемчужная попала в московскую больницу. За состоянием 76-летней знаменитости следят врачи.

Жемчужная почувствовала недомогание вечером 30 июля. По данным телеграм-канала Mash, у артистки повысилось давление, заболела и закружилась голова.

Напомним, Екатерина Жемчужная снялась в фильмах "Карнавал", "Королева Марго", "Кармелита" и "Цыганское счастье". В 1999 году ей присвоили звание народной артистки России.

Автор: 31 июля 2020, 13:26 Источник: Telegram • Требует проверки

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