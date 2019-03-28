"Постригла бы налысо": народная артистка набросилась на Цымбалюк-Романовскую
Сегодня, 28 марта, исполнилось 75 лет прославленной артистке Екатерине Жемчужной. Из них почти 60 она состоит в браке с режиссером театра "Ромэн" Георгием Жемчужным и совсем не боится модного веяния, когда у успешного мужчины появляется молоденькая пассия. "Я бы отмутузила любую, кто на моего любимого позарится. Хотя у цыган такого позора нет, для нас преданность очень важна", – призналась Жемчужная.
"Когда вижу этих старых, уж извините, козлов и рядом – молодых дур, они у меня вызывают только жалость. Мужчины наивно думают, что с юными любовницами или даже женами обретают вторую молодость. Разве не понимают, что им придется напрягаться, а это до инсульта может довести?" – отметила она.
Артистка указала на Армена Джигарханяна и Виталину Цымбалюк-Романовскую. Ей жаль бывшую жену актера Татьяну Власову, с которой тот прожил 40 лет. "Я бы на месте Татьяны хорошенько всыпала бы деловой и проворной Виталине и даже постригла бы ее налысо. Любые связи дедушек с молодухами, на мой взгляд, – патология, порнография и безнравственность", – цитирует народную артистку России "Экспресс газета".
Впрочем, есть и положительные примеры. С последней женой ныне покойный актер Владимир Этуш жил душа в душу. И из семьи Елена его не уводила. Свадьба пары, в которой избранница была моложе на 42 года, состоялась лишь после того, как Этуш овдовел. Однако Екатерина Жемчужная все равно не одобряет подобные отношения.
"Уважение к старости, конечно, важно. Ухаживала она за ним, горшок выносила – помогала, одним словом, дедушке. Лена, без вопросов, молодец. И Этуш потрясающий. Но о себе-то она совсем забыла! Это разве правильно? Жизнь у каждого одна, и подарить ее нельзя", – заключила артистка.
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