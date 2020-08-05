Прикованному к инвалидному креслу сыну звезды сериала "След" Евгения Кулакова требуется операция

Сыну звезды сериала "След" Евгения Кулакова требуется операция. У 16-летнего Ильи аутизм и ДЦП.

Полтора года назад отпрыск звезды кино перестал самостоятельно ходить. Он прикован к инвалидному креслу. Мышцы Ильи не успевают за ростом тела, что часто бывает при ДЦП.

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Минувшей весной ребенку Евгения Кулакова была назначена операция. Врачи обещали поставить Илью на ноги, но из-за пандемии коронавируса процедура была отложена до сентября.

Хирургическим вмешательством лечение не ограничится. Наследнику звезды сериала "След" потребуется реабилитация. В этом вопросе знаменитому семейству поможет фонд "Подарок ангелу". Организация пообещала оплатить два месяца восстановительных занятий. Также общественники нашли для Ильи необходимые титановые пластины.

"К сожалению, фонд не может приобрести для нас специальный вертикализатор, а он нужен в первую очередь", – признался Евгений Кулаков. Устройство не из дешевых, сейчас звезде сериала "След" оно не по карману. Артист надеется на помощь неравнодушных людей.

Звезда сериала "След" не скрывает, что из-за пандемии в семье возникли материальные трудности. Артист и его близкие по очереди переболели коронавирусом. Кроме того, в период самоизоляции развивающие занятия, которые посещает Илья, остались без финансовой поддержки. Из-за этого актер расстроен, ведь уроки очень помогали его сыну и другим детям с аутизмом.

Отметим, что Евгений Кулаков в семье единственный кормилец. Его супруга, актриса Ольга Бужор, не может полноценно реализовать себя в карьере. Сейчас жена звезды сериала "След" посвящает все свое время воспитанию Ильи и двухлетней дочери Ники.