Звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн заявила о домогательствах режиссера Александра Пэйна: Мне было всего 15 лет

Звезда сериала "Зачарованные" обвинила оскароносного режиссера Александра Пэйна в сексуальных домогательствах. По словам Роуз Макгоуэн, ей на момент случившегося было всего 15 лет.

В твиттер-аккаунте артистка рассказала, что до сих пор хорошо помнит квартиру режиссера на Сильвер-Лейк, а также то, что природа наградила его "большим прибором". В тот вечер Александр Пэйн включал для Роуз Макгоуэн фильм эротического содержания, который снимал для популярного телеканала. "После этого вы оставили меня на перекрестке" – заявила актриса сериала "Зачарованные".

Звезда подчеркнула, что не собирается разрушать карьеру Александра Пэйна. Макгоуэн хочет услышать извинения и увидеть раскаяние.

Также в беседе с изданием Variety звезда сериала "Зачарованные" поведала, что до скандального эпизода проходила прослушивание у кинематографиста. Пэйн отвез ее к себе домой после кастинга.

Роуз Макгоуэн подчеркнула, что долгое время не понимала, что именно с ней случилось. Она рассматривала произошедшее только как сексуальный опыт. По словам артистки, дело Харви Вайнштейна помогло ей посмотреть по-другому на ситуацию.

Напомним, звезда сериала "Зачарованные" была в числе тех, кто в 2017 году обвинил продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. Артистка даже судилась с киношником. В марте 2020 года Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы за сексуальное насилие.