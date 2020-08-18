Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

"Самая нудная жесть": муж велел Меньшовой собирать манатки и уезжать
Вернувшаяся из круиза 51-летняя Эвелина Бледанс готовится к родам
"С пополнением": Елена Ваенга показала малыша
"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником
партнеры
Вторник
18 августа
Лента новостей
19:07
В Омске мужчина убил оппонента из-за оскорблений в Сети
18:52
Ковальчук без макияжа и укладки облили помоями
18:51
Собчак поделилась кадрами с сыном из частного самолета
18:50
Никиту Панфилова на съемках сериала "Лихач" берегли как зеницу ока
18:21
Лукашенко объявил о попытке захвата власти оппозицией: Откровенно отвязанные нацисты
18:13
Дочь Заворотнюк рассказала о комплексах из-за веснушек: Хотела избавиться
18:12
Гоша Куценко завязал со спиртным из-за сериала "Ольга"
18:11
Лолита находится в предынфарктном состоянии
18:06
Пугачева растрогала кадрами с сыном: Ради этого стоит жить
17:35
Бондарчук раскрыла детали подготовки к свадьбе: Волшебно!
17:30
Звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн заявила о домогательствах режиссера Александра Пэйна: Мне было всего 15 лет
17:24
Оппозиция опровергла слова Лукашенко о пересчете голосов на выборах
17:17
Родные погибшего Захарова требуют от Ефремова компенсацию в один рубль
16:40
Муцениеце исключили из сериала "В клетке" с Прилучным в главной роли
16:30
Женщины становятся бесплодными из-за дефицита любви
16:21
Беременна? Татьяна Навка отказалась кататься в "Ледниковом периоде"
16:16
В Подмосковье пьяный мужчина сбил насмерть знакомого
16:12
Переломы ребер и кровопотеря: шокирующие подробности гибели водителя в ДТП с участием Ефремова
15:47
Принц Уильям затаил обиду на брата
15:45
Лорак сняла дочь в своем новом клипе: София – творческая натура
15:43
Дженнифер Энистон и Брэд Питт объединились для участия в благотворительном проекте
15:39
"Это очень тяжело": названа грустная причина свадьбы Светланы Бондарчук
15:32
Грузинская кухня и итальянские страсти: в Москве открылся необычный ресторан
15:03
Соратница Тихановской о награждении силовиков: Оскорбление всему белорусскому народу
14:53
"Позор!": освистанный белорусский чиновник сбежал от толпы (видео)
14:47
Лидия Федосеева-Шукшина о разводе с Бари Алибасовым
14:37
Политолог рассказал, что ждет Лукашенко после отставки
14:34
"Леха, сбрей бороду": в обросшем мужике не узнали Чадова
14:30
"Он не сидел за рулем": пожилой маг намерен спасти Ефремова от тюрьмы с помощью колдовства
14:29
Финал сериала "Сверхъестественное" покажут в октябре 2020 года
14:28
Топалов попал в аварию: Господь что-то мне говорит
14:17
Похоронившая мужа Поргина обратила внимание на известного режиссера
13:58
Звезда скетч-шоу "6 кадров" Эдуард Радзюкевич об алкоголизме: Лег в клинику и зашился
13:57
Оскорбленный сын погибшего водителя потребовал самого сурового наказания для Ефремова
13:46
Путин озвучил позицию России по массовым беспорядкам в Белоруссии
13:40
Назван регион – лидер по производству пива в России
13:35
Счастливую вдову Табакова заметили в компании нового мужчины
13:29
Озвучены условия для введения российских войск в Белоруссию
13:22
Эксперт: Лукашенко попытается расколоть оппозицию, признав Крым российским
13:20
Китай подготовил конкурента российской вакцины от COVID-19
13:08
Поклоняется Сатане? Бузова оконфузилась на людях
13:04
Валентина Легкоступова смущалась своего преображения из-за влияния мужа
13:00
Радзюкевич прокомментировал слухи о большом гонораре для Добронравова из бюджета
12:59
Елизавета Боярская показала Максима Матвеева с подросшими сыновьями
12:53
При пожаре в девятиэтажном доме в Москве погиб человек
12:41
Заметно похудевшая Дубцова показала стройные ноги
12:34
"Медвежьи уши": рецепт пельменей от шеф-повара
12:27
Оглушительному провалу Киркорова на "Евровидении" нашли объяснение
12:22
Илья Резник сообщил о неожиданной просьбе Валентины Легкоступовой
12:21
7 самых интересных зарубежных книг о любви
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стало известно мнение Путина о протестах в Белоруссии
Политолог назвал положение Лукашенко безнадежным: Спастись ему не удастся
"Династия продолжается!": Пугачева выбрала преемницу
Тихановская: Я готова стать национальным лидером
"Ты чудовище!": поступок молодой жены шокировал Макаревича
Что мешает победить протестующим в Белоруссии
Сериалы
Звезда

Звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн заявила о домогательствах режиссера Александра Пэйна: Мне было всего 15 лет

Роуз МакГоун. Фото: Jill Johnson/jpistudios.com/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Зачарованные" обвинила оскароносного режиссера Александра Пэйна в сексуальных домогательствах. По словам Роуз Макгоуэн, ей на момент случившегося было всего 15 лет.
прочитано 358 раз

В твиттер-аккаунте артистка рассказала, что до сих пор хорошо помнит квартиру режиссера на Сильвер-Лейк, а также то, что природа наградила его "большим прибором". В тот вечер Александр Пэйн включал для Роуз Макгоуэн фильм эротического содержания, который снимал для популярного телеканала. "После этого вы оставили меня на перекрестке" – заявила актриса сериала "Зачарованные".

ПО ТЕМЕ

Звезда "Зачарованных" Алисса Милано потеряла волосы из-за болезни

Звезда сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн показала изнанку Голливуда: Цветет санкционированное сутенерство

Звезда подчеркнула, что не собирается разрушать карьеру Александра Пэйна. Макгоуэн хочет услышать извинения и увидеть раскаяние.

Также в беседе с изданием Variety звезда сериала "Зачарованные" поведала, что до скандального эпизода проходила прослушивание у кинематографиста. Пэйн отвез ее к себе домой после кастинга.

Роуз Макгоуэн подчеркнула, что долгое время не понимала, что именно с ней случилось. Она рассматривала произошедшее только как сексуальный опыт. По словам артистки, дело Харви Вайнштейна помогло ей посмотреть по-другому на ситуацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rose McGowan (@rosemcgowan)

Напомним, звезда сериала "Зачарованные" была в числе тех, кто в 2017 году обвинил продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. Артистка даже судилась с киношником. В марте 2020 года Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы за сексуальное насилие.

Автор: 18 августа 2020, 17:30 Источник: Variety ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
3
Гость
Ответить
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог рассказал, что ждет Лукашенко после отставки
Путин озвучил позицию России по массовым беспорядкам в Белоруссии
Эксперт: Лукашенко попытается расколоть оппозицию, признав Крым российским
Лукашенко рассказал, сколько продержится на посту следующий президент Белоруссии

Шоу-бизнес

Лолита находится в предынфарктном состоянии
Пугачева растрогала кадрами с сыном: Ради этого стоит жить
Бондарчук раскрыла детали подготовки к свадьбе: Волшебно!
Родные погибшего Захарова требуют от Ефремова компенсацию в один рубль

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Оскорбленный сын погибшего водителя потребовал самого сурового наказания для Ефремова

Появились подробности очередного заседания
Шоу-бизнес

"Леха, сбрей бороду": в обросшем мужике не узнали Чадова

Актер сильно изменился
Шоу-бизнес

Топалов попал в аварию: Господь что-то мне говорит

Музыкант рассказал подробности
Шоу-бизнес

Счастливую вдову Табакова заметили в компании нового мужчины

Пара мило общалась при гостях

Гороскоп

Гороскоп болезней по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года
Совет на выходные, 15-16 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+