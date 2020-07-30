Звезда сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн показала изнанку Голливуда: Цветет санкционированное сутенерство

Звезда сериала "Зачарованные" рассказала о реальном положении дел в американской киноиндустрии. Актриса Роуз Макгоуэн назвала агентов по подбору артистов сутенерами.

Артистка призналась, что никогда не любила Голливуд и не испытывала удовольствия от работы в этой сфере. Кинобизнес она всегда воспринимала как средство для достижения целей. В итоге пресловутая фабрика грез сделала ее успешной и известной.

По словам Роуз Макгоуэн, в Голливуде ей постоянно приходилось встречаться с хищниками-социопатами. Людьми, для которых любые взаимоотношения – это манипуляция и выгода. По другую сторону баррикад, как заметила звезда "Зачарованных", всегда находились молодые артистки. Их она назвала жертвами-газелями.

Макгоуэн поведала, что роль красивой женщины в Голливуде незавидна. Ей, например, постоянно приходилось терпеть унижения.

Как-то раз агент по актерам Лесли Зиберт попросил ее помалкивать во время проб. Менеджер заявил, что Роуз своим интеллектом и словарным запасом смущает присутствующих в помещении мужчин.

Замечания агента потрясли актрису до глубины души. Макгоуэн долго не могла прийти в себя. После того разговора она сидела в своей машине и рыдала. "Это был конец моей "карьеры", и я была ошеломлена", – вспомнила знаменитость.

Роуз Макгоуэн добавила, что в Голливуде пышным цветом цветет санкционированное сутенерство. "Агенты в Голливуде – торговцы людьми. Они зарабатывают деньги, выясняя, сколько экранного времени моя правая грудь может быть в кадре", – сказала звезда сериала "Зачарованные" в личном "Инстаграм".