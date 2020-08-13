Звезда сериала "Великолепный век" Озан Гювен потерял работу из-за истории с избиением

Карьера артиста находится под угрозой из-за обвинений в домашнем насилии. По делу Озана Гювена идет разбирательство. Знаменитости грозит реальный тюремный срок. На фоне скандала продюсеры сериала "Вавилон" решили избавиться от актера и не продлевать с ним контракт на новый сезон.
Производители теленовеллы опасаются, что появление Гювена на экране может повлиять на рейтинги. Сериал рискует потерять зрителя и рекламодателей. Продюсеры сериала "Вавилон" дорожат репутацией.
В свою очередь звезда сериала "Великолепный век" просит работодателей не торопиться с выводами и дождаться итогов суда. Озан Гювен не считает себя виновным.
Напомним, что в начале июня актриса Дениз Булутсуз обратилась в полицию и заявила, будто ее несколько часов избивал возлюбленный, Озан Гювен. Пьяный артист напал на избранницу, приревновав ее к бывшему. Звезда сериала "Великолепный век" обвинения в насилии опровергает. Гювен обратился к прокурору со встречной жалобой. Он утверждает, что Булутсуз сама себя изувечила.
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