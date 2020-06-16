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Узерли о схожести с Хюррем-султан из

Узерли о схожести с Хюррем-султан из "Великолепного века": Испытываю духовный подъем из-за необходимости сражаться

Мерьем Узерли. Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Актриса рассказала о сходстве со своей героиней из сериала "Великолепный век". Мерьем Узерли, как и Хюррем-султан, не полагается на волю случая.
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В свежем интервью звезда турецкого сериала поведала, что имеет много общих черт с женой османского султана Сулеймана Великолепного. Как и главная героиня ленты "Великолепный век" Мерьем всегда сражается за то, что считает важным.

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Необходимость бороться за что-либо служит для Узерли хорошим мотиватором. В такие моменты актриса чувствует прилив сил.

"Как и она, я испытываю духовный подъем перед лицом необходимости сражаться за то, что важно для меня", – сказала артистка.

Исполнительница роли Хюррем-султан добавила, что не привыкла полагаться на волю случая. Между тем, на пути к цели артистка никогда не пользуется грязными методами. Мерьем Узерли лишена способности умышленно навредить человеку. В этом вопросе актриса кардинально отличается от персонажа из сериала "Великолепный век".

Ради роли жены султана Узерли была вынуждена три года красить волосы в рыжий цвет. Знаменитость не скрывает, что с этим оттенком чувствовала себя некомфортно. После завершения работы над картиной она поспешила избавиться от имиджа Хюррем. Актриса подчеркнула, что сделала это для себя и новых ролей. Мерьем знает, что, отказавшись от образа рыжеволосой бестии, разочаровала поклонников.

Сегодня звезда сериала "Великолепный век" сконцентрирована на воспитании дочери Лары. Наследнице знаменитости шесть лет. С отцом девочки, турецким бизнесменом, Мерьем Узерли рассталась еще во время беременности.

Автор: 16 июня 2020, 10:56 Источник: Marie Claire ✓ Надежный источник

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