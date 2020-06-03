Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Муж Нюши о расставании: Это было мое решение
"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта
Россиянам повысят пенсию: в ПФР назвали размер прибавки
партнеры
Среда
3 июня
Лента новостей
18:59
Барановская поведала о знаменательной дате после слов о свадьбе
18:47
Внук Пугачевой подверг себя страшному риску
18:30
"На транса похожа": выставившую интимное место Бузову распекли
18:19
Первый канал и "Россию 1" ожидает проверка Генеральной прокуратуры РФ
18:11
У Аллы Пугачевой в паспорте оказалась другая фамилия
18:05
Ковальчук встала грудью на защиту дочери: Как зверь, как самка буду!
17:54
Названы необычные симптомы коронавируса у пожилых людей
17:52
Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале "Великолепный век"
17:31
В Москве ограбили знаменитого актера
17:20
Кто влияет на рейтинг Путина
17:17
"Это очень страшно": сделавший 28 операций Русский Кен снова решил лечь под нож
17:13
Подольская объявила о пополнении в семье
17:11
Брухунова отчитала журналиста после вопроса о ребенке от Петросяна
17:02
"Лижутся два мужика": с Бондарчук случилась истерика из-за усыновившей ребенка гей-пары
16:56
Гороскоп на сегодня, 4 июня 2020 года
16:42
Таксующего экс-солиста "Отпетых мошенников" не узнают поклонники
16:34
"Все у них хорошо": Шукшина примирилась с бывшим мужем ради детей
16:33
Миронов заявил о бедственном положении артистов театра: Мне не смешно
16:26
Сообщивший о беременности Волочковой Фоменко вляпался в новый скандал
16:07
Россияне стали меньше тратиться на ЖКХ
16:03
Ирина Горбачева высказалась о новом сериале "Чики": Про жизнь, на которую никто не хочет смотреть
15:51
Эксперт рассказал о манипуляциях со статистикой по CОVID-19
15:47
В России вырос прожиточный минимум
15:35
Боярский назвал причины своего изможденного вида
15:34
Под Москвой мужчина и маленький ребенок попали под поезд
15:28
Изменившаяся Наташа Королева возмущена: По человеку просто прошлись катком!
15:28
Расплата за распутную жизнь: врачи сообщили звезде "Дома-2" о рождении ребенка с синдромом Дауна
15:19
"Происходит уже беспредел!": из квартиры больной коронавирусом Погребняк сделали проходной двор
15:15
Звезда сериала "Ольга" Сергей Романович рассказал о рождении первенца
14:48
Перенесшая коронавирус Алена Бабенко вышла на связь
14:24
Голодающая Семенович уменьшила желудок ради тонкой талии
14:19
Продюсер откровенно о романе Эмина Агаларова и Полины Гагариной
14:18
Галустян стал ведущим КВН
14:16
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
14:16
Ольга Кабо объяснила застой в карьере: Время молодых персонажей
14:05
В Кремле отреагировали на заявление ВОЗ о разрушительной второй волне коронавируса
13:52
Жутко смотреть: обритая под ноль Лолита напугала народ
13:29
В ПФР раскрыли новые способы кражи пенсий у россиян
13:29
Светлана Журова потеряла ребенка
13:28
Знаменитая участница "Фабрики звезд" сообщила о третьей беременности
13:24
Нарядившуюся Пугачеву сравнили с француженкой
13:09
Warner Bros. снимают сериал по роману Лизы Джейн Смит "Запретная игра"
12:59
Воробьев лично обратился к жителям Подмосковья из-за штормового предупреждения
12:57
"Столько личных эмоций напоказ": мужу Полины Гагариной пытаются заткнуть рот
12:49
Журова о романе с принцем Монако: Была симпатия
12:47
Странно одетая Судзиловская сделала заявление после слухов о беременности
12:46
Реальное число безработных в России может достигать 10 миллионов
12:36
Биологи рассказали о самых токсичных продуктах
12:32
"Калечил себя": мать и бабушка бросили на произвол судьбы Стаса Пьеху
12:30
Анджелина Джоли положила глаз на звезду "Игры престолов" Ричарда Мэддена
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Пластика?": Виталина Цымбалюк-Романовская стала точной копией красавицы Мэрилин Монро
Захватчик банка в центе Москвы извиняется перед Ольгой Бузовой
Больная дочь обратилась к Любови Успенской: Ты соучастница!
Бойфренд Бузовой похвастался шопингом за миллион: Оль, прости!
Пугачева накормила Галкина зеленью из собственного огорода
Сериалы
Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале

Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале "Великолепный век"

Мерьем Узерли. Фото: AndreasSuhr/face to face/www.globallookpress.com
Актриса Мерьем Узерли получила мировую известность благодаря работе в сериале "Великолепный век". Между тем ходят слухи, что карьерного взлета в судьбе артистки могло не случиться. На роль Хюррем-Султан рассматривали другую девушку.
прочитано 460 раз

Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделать брюнетку Фахрие Эвджен. С красавицей артисткой уже готовы были подписать контракт, однако в последний момент продюсеры сделали ставку на Мерьем Узерли. Что заставило шоураннеров проекта передумать, до сих пор не известно.

ПО ТЕМЕ

Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" показала обновленную фигуру после карантина

Буря эмоций: звезда сериала "Великолепный век" показала годовалого сына

Великолепный век – 4 сезон (сериал)

Отметим, что работа в "Великолепном веке" в какой-то степени решила судьбу Узерли. Без роли Хюррем-Султан актриса вряд ли была бы столь знаменита.

К слову, нельзя сказать, что Фахрие Эвджен многое потеряла, уступив место коллеге по цеху. В карьере девушки достаточно интересных ролей. Более того, съемки в сериале 2013 года "Королек – птичка певчая" помогли актрисе найти вторую половинку. На площадке теленовеллы Фахрие Эвджен познакомилась с Бураком Озчивитом. Артисты играли влюбленных, экранный роман быстро стал реальным. Сегодня Фахрие и Бурак счастливы в браке и воспитывают годовалого сына.

На данный момент Фахрие Эвджен сделала паузу в карьере. Знаменитость занимается воспитанием наследника. Между тем артистка уверена, что после выхода из декретного отпуска в исторических проектах сниматься не будет. Подобных ролей у девушки слишком много. Именно по этой причине артистка отклонила предложение продюсеров картины "Великолепный век. Империя Кесем".

Добавим, что Мерьем Узерли тоже пытается избавиться от образа Хюррем-Султан. После завершения съемок в сериале "Великолепный век" артистка поработала над имиджем и похудела.

Автор: 3 июня 2020, 17:52 Источник: Rusturkey.com • Требует проверки

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Белорусский политик предсказал поражение Лукашенко во втором туре выборов
Путин поздравил дозвонившегося ему Трампа
Лукашенко в преддверии выборов заявил о "майданчике" в Белоруссии
Путин назвал новую дату голосования по поправкам к Конституции

Шоу-бизнес

У Аллы Пугачевой в паспорте оказалась другая фамилия
Ковальчук встала грудью на защиту дочери: Как зверь, как самка буду!
"Это очень страшно": сделавший 28 операций Русский Кен снова решил лечь под нож
Подольская объявила о пополнении в семье

Проишествия

Известного российского блогера убили в Турции после угроз
На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Продюсер откровенно о романе Эмина Агаларова и Полины Гагариной

Артисты почти синхронно расстались со своими половинами
Шоу-бизнес

Перенесшая коронавирус Алена Бабенко вышла на связь

Актриса рассказала о своем самочувствии
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 июня 2020 года

Что произошло за сутки
Общество

"Дни.ру" дарят подарки: видеокурс с известным психологом

Психолог научит любить себя

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 4 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 июня 2020 года
Совет на выходные 30-31 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Журова о романе с принцем Монако: Была симпатия
Мария Шарапова получила звание чемпионки по стонам на корте
"Было трудновато": олимпийская чемпионка откровенно о сложностях в работе с Тутберидзе
Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+