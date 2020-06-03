Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале "Великолепный век"

Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделать брюнетку Фахрие Эвджен. С красавицей артисткой уже готовы были подписать контракт, однако в последний момент продюсеры сделали ставку на Мерьем Узерли. Что заставило шоураннеров проекта передумать, до сих пор не известно.
Отметим, что работа в "Великолепном веке" в какой-то степени решила судьбу Узерли. Без роли Хюррем-Султан актриса вряд ли была бы столь знаменита.
К слову, нельзя сказать, что Фахрие Эвджен многое потеряла, уступив место коллеге по цеху. В карьере девушки достаточно интересных ролей. Более того, съемки в сериале 2013 года "Королек – птичка певчая" помогли актрисе найти вторую половинку. На площадке теленовеллы Фахрие Эвджен познакомилась с Бураком Озчивитом. Артисты играли влюбленных, экранный роман быстро стал реальным. Сегодня Фахрие и Бурак счастливы в браке и воспитывают годовалого сына.
На данный момент Фахрие Эвджен сделала паузу в карьере. Знаменитость занимается воспитанием наследника. Между тем артистка уверена, что после выхода из декретного отпуска в исторических проектах сниматься не будет. Подобных ролей у девушки слишком много. Именно по этой причине артистка отклонила предложение продюсеров картины "Великолепный век. Империя Кесем".
Добавим, что Мерьем Узерли тоже пытается избавиться от образа Хюррем-Султан. После завершения съемок в сериале "Великолепный век" артистка поработала над имиджем и похудела.
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