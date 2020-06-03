Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале "Великолепный век"

Актриса Мерьем Узерли получила мировую известность благодаря работе в сериале "Великолепный век". Между тем ходят слухи, что карьерного взлета в судьбе артистки могло не случиться. На роль Хюррем-Султан рассматривали другую девушку.

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