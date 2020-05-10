Богомолов рассказал о съемках сериала "Безопасные связи" в условиях самоизоляции

Карантин заставил режиссера попробовать новый формат съемок. Актеры с удовольствием приняли предложение принять участие в необычном сериале.

В апреле состоялась премьера сериала "Безопасные связи", в котором снялись известные российские актеры. Фильм рассказывает о парах, отношения которых вынуждены развиваться в условиях самоизоляции. На данный момент на онлайн-сервисе START вышло три серии сериала. пользователи Сети неоднозначно восприняли идею режиссера Константина Богомолова снять кино в условиях карантина, поскольку формат фильма непривычный для зрителя.

Супруг Ксении Собчак объяснил, что screenlife ("экранная жизнь") – не новая идея для кинематографа. Однако приступить к таким съемкам Богомолов решился лишь сейчас, ведь иным способом снять фильм в условиях пандемии невозможно. Актеры с радостью согласились принять участие в сериале, тем более они не должны никуда выезжать для этого.

Основная сложность, с которой столкнулась съемочная группа – это помехи со связью. Также артистам пришлось сосредоточиться на диалогах, потому что только с помощью общения героев можно привлечь внимание к такому фильму.

О втором сезоне сериала режиссер пока не думает. Необходимо проанализировать, насколько заинтересует сюжет зрителя.