Богомолов рассказал о съемках сериала "Безопасные связи" в условиях самоизоляции

В апреле состоялась премьера сериала "Безопасные связи", в котором снялись известные российские актеры. Фильм рассказывает о парах, отношения которых вынуждены развиваться в условиях самоизоляции. На данный момент на онлайн-сервисе START вышло три серии сериала. пользователи Сети неоднозначно восприняли идею режиссера Константина Богомолова снять кино в условиях карантина, поскольку формат фильма непривычный для зрителя.
Супруг Ксении Собчак объяснил, что screenlife ("экранная жизнь") – не новая идея для кинематографа. Однако приступить к таким съемкам Богомолов решился лишь сейчас, ведь иным способом снять фильм в условиях пандемии невозможно. Актеры с радостью согласились принять участие в сериале, тем более они не должны никуда выезжать для этого.
Основная сложность, с которой столкнулась съемочная группа – это помехи со связью. Также артистам пришлось сосредоточиться на диалогах, потому что только с помощью общения героев можно привлечь внимание к такому фильму.
О втором сезоне сериала режиссер пока не думает. Необходимо проанализировать, насколько заинтересует сюжет зрителя.
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